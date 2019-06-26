Экономика
Медведев призвал летом активнее реализовывать нацпроектыРоссийская газета 07:54
Во вторник председатель правительства в рамках президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсудил с регионами, как на местах идет работа по реализации мероприятий нацпроектов.
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Глава Адыгеи: «Реализация дорожных проектов в рамках нацпроекта даст мультипликативный эффект»
Краснодарские известиявчера в 09:35
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:17, Вашингтон
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Политика
На Минфин США подали в суд из-за санкций против Вексельберга
В поданном иске говорится о том, что американское управление по контролю за иностранными активами Минфина, которое инициировало санкции против Вексельберга и «Реновы», а также против других российских компаний и физических лиц весной 2018 года, не приняло решения по заявкам, поданным для управления инвестициями, что не позволяет инвесторам получать свою долю выручки.
Обновлено в 02:53
Культура
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Экономика
Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год
Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:08
Политика
Путин поручил изучить вопрос упрощенной выдачи гражданства украинцам
Владимир Путин поручил МВД проанализировать возможность упрощенной выдачи гражданства жителям Украины. Информация появилась на сайте Кремля.
Обновлено в 09:59
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Общество
Роскачество сравнило мультизерновой и обычный хлеб
Роскачество исследовало мультизерновой хлеб и выяснило его преимущества и недостатки по сравнению с обычным, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 02:23
Экономика
Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России
Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
Политика
Парубий отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент страны.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Украинские силовики попытались атаковать позиции ДНР и понесли потери
Обновлено в 09:51
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Джабаров назвал первопричину антироссийских протестов в Грузии
Антироссийские выступления, прошедшие в июне в Тбилиси, были спланированы оппозицией, полагает Джабаров, а инцидент с креслом спикера парламента, с которого протесты и начались, он назвал всего лишь поводом, пишет НСН.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле
Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»
Необходимо помнить, что противоречия с НАТО носят принципиальный характер, каким бы образом ни складывались отношения с альянсом.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Трех жителей Волгоградской области задержали за кражу десятков лошадей
Трое жителей Николаевского района Волгоградской области задержаны по подозрению в краже десятков лошадей в течение года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
МИД обеспокоен израильскими ударами по Сирии
Силовые действия Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на вопрос СМИ об израильских ударах по территории Сирии.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Александра Яковлева рассказала о тяжелом заболевании
Обновлено в 07:56
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов
Емкость рынка мяса в России в 2018 году составила 10,7 млн т, то есть на каждого россиянина в год пришлось по 73 кг мяса.
Обновлено в 07:24
Политика
В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 06:30
Общество
Аттракционы в Нижнем парке Липецка снесут к началу августа
Нижний парк Липецка избавят от аттракционов уже к началу августа.
Обновлено в 11:10