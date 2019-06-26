Глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал регионы в летний период - в разгар строительного сезона - активнее действовать в вопросах реализации нацпроектов.

Политика Путин поручил изучить практику нарушений медиками оборота наркотиков Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и МВД проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотиков.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Политика Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год Россия внесла взнос в Совет Европы за 2019 год. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь генсека совета Дэниел Хольтген.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Происшествия Число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53 В Санкт-Петербурге количество пострадавших после посещения кафе «Евро Кебаб» увеличилось до 53. Ранее сообщалось о 33 отравившихся.

Хоккей Гусев требует от «Вегаса» улучшить предложение По данным The Athletic, российский форвард требует от «Вегаса» на четыре миллиона долларов больше той суммы, которую предложило клубное руководство за новый двухлетний контракт.

Армия и оружие СКР возбудил дело по факту обстрела журналистов в Донбассе "В рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе", - сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Гаджеты Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.

Происшествия В Боливии заявили о вспышке нового смертельного вируса В Боливии зафиксировали вспышку неизвестного вируса, сообщила министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо.

Происшествия Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.

Политика Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit.

Происшествия В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года Фото: Global Look Press © CHROMORANGE / A. Shalamov Издание Forbes опубликовало рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года.

Общество Германия оштрафовала Facebook на два миллиона евро Власти Германии оштрафовали компанию Facebook Ireland Limited на 2 млн евро, сообщает во вторник федеральное ведомство юстиции ФРГ.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Происшествия В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Происшествия СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.

Шоу-бизнес Роды Анастасии Решетовой обойдутся Тимати в миллион рублей По некоторым данным, контракт на роды обойдется рэп-звезде в миллион рублей. Сейчас беременная модель находится в путешествии в США.

Политика В Сети выставили на продажу визитку Владимира Путина Внук экс-председателя Волгоградской облдумы Виктор Приписнов продаёт в Сети визитку Владимира Путина, которую тот дал его деду в конце 1980-х годов.