Политика

Медведев обозначил стоящие перед ЕАЭС ключевые задачиВести ФМ 08:14

Медведев отметил, что в Евразийском экономическом союзе уже функционирует общий рынок труда, в перспективе формирование таких же совместных рынков нефти и газа. Медведев напомнил, что в прошлом году валовой внутренний продукт в целом по странам союза вырос на 2 с половиной процента.
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СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича

Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
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Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

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Фондовые индексы США обновили исторические максимумы

Азия: торговые переговоры и промышленный индекс Китая Фондовые индексы в Азии показали смешанную динамику в середине торгов во вторник, 30 апреля.
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Дзюба рассказал о своей травме в инстаграме

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Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.
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Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
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Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
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