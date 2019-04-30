Политика
Медведев обозначил стоящие перед ЕАЭС ключевые задачиВести ФМ 08:14
Медведев отметил, что в Евразийском экономическом союзе уже функционирует общий рынок труда, в перспективе формирование таких же совместных рынков нефти и газа. Медведев напомнил, что в прошлом году валовой внутренний продукт в целом по странам союза вырос на 2 с половиной процента.
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Дмитрий Медведев призвал наказать виновных за прокачку некачественной нефти
Комсомольская правда08:48
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
Хоккей
Илья Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею
Нападающего "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука назначили капитаном сборной России по хоккею.
Обновлено в 10:05
Авто
Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus
В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Космос
NASA сообщило о неполадках с электроснабжением на МКС
Обновлено в 03:38
Политика
Медведев: предложение о скидке на газ для Украины остается в силе
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко заявил, что готов снизить цену на газ в рамках прямых поставок на 25% и войти в консорциум по управлению газотранспортной системой страны.
Обновлено в 08:53
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
Обновлено в 11:19
Здоровье
Чувство голода после еды может быть признаком диабета
По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
Обновлено в 08:39
Политика
Президент Австрии рассказал о своих русских корнях
В интервью церковному изданию "Кирхен цайтунг" президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал, что его мать по происхождению эстонка, а отец — русский, но с европейскими корнями, передает ТАСС.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Политика
СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича
Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
Обновлено в 11:31
Финансы
Фондовые индексы США обновили исторические максимумы
Азия: торговые переговоры и промышленный индекс Китая Фондовые индексы в Азии показали смешанную динамику в середине торгов во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:11
Футбол
Дзюба рассказал о своей травме в инстаграме
Обновлено в 09:49
Политика
Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленского официально объявили избранным президентом Украины
Обновлено в 08:42
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Футбол
Футболист Азмун объяснил свою результативность в «Зените»
Обновлено в 10:04
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика
Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США
Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США.
Обновлено в 10:24
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Авто
На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed
Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение
Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Политика
Мэра Евпатории временно отстранили от должности
Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, временно отстранен от должности, соответствующее решение принято на сессии горсовета во вторник.
Обновлено в 11:15
Путешествия
На западном побережье Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В поселке Оленевка Черноморского района состоялась церемония открытия автокемпинга "Оленевка Village", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Лавров отреагировал на планы увеличить число военных США в Польше
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об увеличении численности американского контингента на территории страны подрывает Основополагающий акт Россия — НАТО.
Обновлено в 09:03
Общество
Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22