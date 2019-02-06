Политика
Медведев предсказал скорые открытия российских ученыхРИА Новости 10:20
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает открывшийся международный Год периодической таблицы химических элементов особым для России и прогнозирует скорые новые открытия отечественных ученых.
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Насчет Нобелевской премии - не знаю, наверное, получить ее не более трудно, чем стать чемпионом мира по футболу. Во всяком случае, мы точно должны к этому все стремиться - прежде всего, ученые, а государство должно поддерживать ученых.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 09:00
с чего всё началось
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что чуть не стал химиком, но все же выбрал юриспруденцию. На заседании оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов председатель правительства признался, что "в школе очень увлекался химией".ТАСС09:02
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Медведев: получить Нобелевскую премию не сложнее, чем выиграть ЧМ по футболу
Комсомольская правда09:24
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