Политика
Медведев признался, что мечтал стать химикомТАСС 09:02
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что чуть не стал химиком, но все же выбрал юриспруденцию. На заседании оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов председатель правительства признался, что "в школе очень увлекался химией".
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Происшествия
Арест Мамаева и Кокорина продлили до 8 апреля
Обновлено в 07:41
Общество
Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами
Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Шестиэтажное здание обрушилось в Стамбуле
В турецком городе Стамбул обрушилось шестиэтажное здание.
Обновлено в 08:32
Авто
Audi обновила внешность купе и родстера TT RS
Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Авто
Volkswagen представил обновленный Volkswagen Passat для Европы
Немецкий автопроизводитель решил начать со своих самых продвинутых версий универсала Volkswagen Passat.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В псковскую редакцию «Эха Москвы» пришли с обыском
Обновлено в 09:19
Происшествия
На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв
Обновлено в 10:14
Экономика
Рост цен после повышения НДС ускорился до 5%
Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду.
Обновлено в 08:15
Авто
Toyota показала новую Corolla для России
Компания Toyota представила для российского рынка новое поколение седана Corolla.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»
С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс".
Обновлено в 04:45
Политика
«Порошенко осатанел»: Захарова ответила на обвинения в адрес России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице ведомства в Facebook прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия виновата в бедности Украины.
Обновлено в 08:18
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Политика
Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы президента
Дмитрий Песков рассказал, с какой суммы начинаются зарплаты в президентской пресс-службе и сколько шагов по карьерной лестнице надо сделать, чтобы попасть на самый верх.
Обновлено в 08:05
Авто
BMW показали зимние испытания электрического кроссовера iNext
В сети опубликовали фотографии тестируемого прототипа электрического кроссовера BMW iNext, который проходил дорожные испытания с использованием защитного камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе
Обновлено в 04:31
Происшествия
Похитившие у банков 1 млрд руб. хакеры получили до 13 лет
Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти лет общего до 13 лет строгого режима хакеров, которые признаны виновными в создании преступного сообщества и хищении около 1 млрд руб. у банков.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Вафли, ленивцы и фламинго: Unicode представила новые эмодзи
Обновлено в 10:30
Интернет
Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей
Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.
Обновлено в 09:40
Общество
В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников
Обновлено в 06:56
Авто
Skoda рассекретила салон нового паркетника Kamiq
Новинка станет самым компактным и недорогим кроссовером Skoda.
Обновлено в 09:02
Театры
Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Авто
Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах
Уже в феврале этого года на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет мировая премьера лимузина Aurus (проект "Кортеж").
Обновлено в 10:17
Наука
Ученые: Человеческий мозг эволюционировал благодаря жиру
Ученые-антропологи высказали гипотезу, что человеческий мозг древних людей эволюционировал благодаря жиру, то есть потреблению калорийного костного мозга падали.
Обновлено в 06:31
Политика
Янукович обвинил лидеров ЕС в предательстве
Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что лидеры ЕС, подписавшие в качестве гарантов его соглашение с оппозицией об урегулировании политического кризиса, обманули его во время событий 2014 года.
Обновлено в 09:13
Общество
Навальный нашел у главы «Ростеха» Чемезова квартиру за 5 млрд рублей
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный нашел у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова квартиру стоимостью 5 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Экономика
Еврокомиссия запретила слияние Siemens и Alstom
Еврокомиссия запретила слияние железнодорожных активов немецкой компании Siemens и французской Alstom из-за потенциального ущерба конкуренции и безопасности.
Обновлено в 09:25
Общество
Опрос: 80% россиян отметили снижение престижа профессии учителя в РФ
Согласно проведенному Общественной палатой РФ опросу, 80% россиян отмечают снижение престижа профессии в последнее время.
Обновлено в 08:16
Политика
В Минпросвещения объяснили исключение учебника по экономике из ФПУ
Учебник по экономике для старшеклассников под авторством Игоря Липсица был исключен из федерального перечня учебников (ФПУ) за ошибки и опечатки, а также из-за отсутствия методического пособия для учителя, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Обновлено в 08:12