Экономика
Медведев признал проблемы по нацпроектамАктуальные комментарии вчера в 06:16
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ждет 14 июня доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам. Об этом он заявил на открытом заседании правительства, сообщает ТАСС. Ранее премьер уже критиковал чиновников за низкую результативность.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев ждет объяснений от руководства Минфина о том, почему национальные проекты финансируются настолько медленно, сообщается на сайте правительства.Коммерсантъвчера в 08:42
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Премьер-министр ждет доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам
Московский Комсомолецвчера в 05:55
Медведев ждет доклады о причинах медленного финансирования нацпроектов
Rambler News Serviceвчера в 06:05
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