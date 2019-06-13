Медведев признал проблемы по нацпроектамАктуальные комментарии вчера в 06:16

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ждет 14 июня доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам. Об этом он заявил на открытом заседании правительства, сообщает ТАСС. Ранее премьер уже критиковал чиновников за низкую результативность.

Происшествия Сергея Карабасова арестовали на два месяца Под арестом бывший и.о. главы администрации пробудет до 13 августа Бывший и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов арестован на два месяца, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

Футбол Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтой Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды.

Происшествия На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Происшествия В Бурятии загорелся строительный рынок Строительный рынок загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Улан-Удэ, к борьбе с огнем привлечен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Шоу-бизнес Ани Лорак приписывают роман с другом Егора Крида В последнее время молодой человек стал близким другом Егора Крида, который не так давно покинул организацию рэпера.

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу.

Политика Турция пригрозила США ответными мерами в случае санкций из-за С-400 Турция будет принимать ответные меры, если США введут против нее санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

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Гаджеты Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА "Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

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Политика Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.