Экономика
Медведев признал отсутствие у россиян ощущения роста экономикиРБК 05:49
Жители России пока не ощущают рост национальной экономики, несмотря на то что он фиксируется уже не первый год. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.
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Рост экономики фиксируется уже третий год подряд, но качество этого роста нас не устраивает. На него влияет много разовых факторов, но самое главное, что этот рост пока не ощущается нашими гражданами.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 05:08
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