Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром ВолковаВести.Ru 13:10
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Дмитрий Медведев отменил объединение Волковского театра с Александринкой
Новости Ярославля 76.ru13:25
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Gearbox анонсировала Borderlands 3 и показала первый трейлер
На бостонской конференции PAX East 2019 студия Gearbox анонсировала Borderlands 3, находящуюся в разработке уже больше пяти лет.
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Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
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Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
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Наука
Археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу на острове Корсика
Группа исследователей во главе с Франком Леандри (Franck Leandri) из Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружили гробницу, принадлежащую древней этрусской цивилизации, на территории коммуны Алерии в восточной части острова Корсика.
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Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 18:13
Общество
«Обломки так и валяются»: в Пионерском обвалился фасад девятиэтажного дома
В Пионерском осыпается фасад дома № 9 на улице Садовой.
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Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Экономика
Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения
«Появившиеся в СМИ сообщения, что Великобритания якобы не будет сообщать ФНС России информацию о зарубежных финансовых счетах российских налоговых резидентов в банках Соединённого Королевства, не соответствуют действительности», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ФНС.
Обновлено в 08:49
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Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев
В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
Обновлено в 02:43
Общество
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Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
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Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Общество
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
В Москве, как и в любом другом городе, есть районы более и менее престижные.
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Энергетика
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09