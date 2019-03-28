Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени ВолковаРоссийская газета вчера в 12:57
Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
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Дмитрий Миронов о приостановлении приказа об объединении театров: Большая победа всех ярославцев!
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Аэропорт Сиднея встал из-за эвакуации диспетчеров
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Обновлено вчера в 21:45
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Иногда, например, при подозрении на воспаление легких, врач может направить на рентген, но, по словам Карабиненко, компьютерная томография органов грудной клетки — это наиболее современный и точный способ диагностики.
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Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
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Людям с риском развития инфаркта советуют исключить эти продукты из рациона.
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Роспотребнадзор выявил 159 партий небезопасной продукции за неделю
"Только за период с 22.03.2019 по 28.03.2019 в ГИР ЗПП (профильный реестр) внесены сведения о 159 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 20 субъектах РФ, в том числе управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту", - говорится в сообщении.
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Происшествия
Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды
Политика заселили в двухместную пустующую камеру еще не отремонтированного блока. Там нет горячей воды, зато есть телевизор.
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 лет
Официальные власти Венесуэлы запретили спикеру парламента и главе оппозиции Хуану Гуаидо занимать госдолжности на протяжении 15 лет.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
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Бельгия признала истребитель F-35 непригодным для ведения боя
Обновлено вчера в 04:59
Политика
В Кремле ответили на призыв Трампа выйти из Венесуэлы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы в 2010 году
ФСБ удалось задержать террориста, причастного к терактам в столичном метро в 2010 году. Подозреваемый был обнаружен в Дагестане.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Красноярские медведи выбрали президента Украины
Обитатели парка флоры и фауны "Роев ручей" Буян и Аврора провели собственные выборы президента Украины.
Обновлено вчера в 20:36
Технологии
«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати
В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено вчера в 05:25
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Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы
Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
При столкновении поездов в Италии пострадали 50 человек
В результате столкновения двух пассажирских поездов в итальянской провинции Комо пострадали 50 человек.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Зампред правительства Хабаровского края Наталия Пудовкина уволилась
Недавно назначенная губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом зампред по социальным вопросам Наталья Пудовкина покидает правительство региона.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтракт
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
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Обновлено вчера в 17:48
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Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
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Невестка Вадима Андреева обвинила мужа в наркотической зависимости после жестокого избиения
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено вчера в 09:25
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено вчера в 13:24
Технологии
«Роскосмос» обеспечит роботов и дронов отечественными картами
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Бывший министр "Открытого правительства" России Михаил Абызов создал организованное преступное сообщество (ОПС) не позднее 2011 года, то есть за год до прихода в правительство.
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие
Корабли НАТО в Черном море попали на видео
Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 22:38