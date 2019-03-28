Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени ВолковаГазета.Ru 12:52
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова. Об этом заявил его пресс-секретарь Олег Осипов, передает РИА "Новости".
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Дмитрий Медведев отменил объединение Волковского театра с Александринкой
Новости Ярославля 76.ru13:25
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