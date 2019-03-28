Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени ВолковаГазета.Ru 12:52

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова. Об этом заявил его пресс-секретарь Олег Осипов, передает РИА "Новости".
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Дмитрий Миронов
Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Вместе мы будем отстаивать статус нашего театра как первого русского. Волковский театр — гордость и бренд Ярославля, и я считаю, что объединения быть не должно.
— Дмитрий МироновURA.Ru 13:47

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