Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени ВолковаГазета.Ru 12:52
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова. Об этом заявил его пресс-секретарь Олег Осипов, передает РИА "Новости".
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Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Вместе мы будем отстаивать статус нашего театра как первого русского. Волковский театр — гордость и бренд Ярославля, и я считаю, что объединения быть не должно.
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Дмитрий Медведев отменил объединение Волковского театра с Александринкой
Новости Ярославля 76.ru13:25
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