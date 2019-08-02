Политика
Медведев прилетел на курильский остров ИтурупИзвестия 01:03
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено 31 июля в 05:50
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Наука
Физики подсчитали, сколько автомобилей со взломанным автопилотом способны парализовать движение
Американские физики с помощью теорий засорения и перколяции подсчитали, сколько компьютеров машин должно быть взломано, чтобы в городе наступил транспортный коллапс.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:40
Религия
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
«Русфонду» возвращены все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
Средства направят на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями "Русфонду" вернули все деньги в рамках исполнения иска о возврате 21,6 миллиона рублей, собранных зрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске, пишет ТАСС, ссылаясь на представителя фонда.
Обновлено в 11:32
Экономика
НДС на фрукты и ягоды снижен до 10 процентов
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс РФ, которые устанавливают льготный НДС в размере 10 процентов в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции.
Обновлено в 13:58
Общество
В Петербурге суд отказал в иске победителям «Бешеной сушки»
Приморский районный суд Санкт-Петербурга, выслушав мнения сторон, в удовлетворении исковых требований супругов Децик отказал, сообщили 2 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:04
Политика
Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию
Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию.
Обновлено в 12:11
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено в 01:05
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 13:47
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Футбол
Балотелли может перейти в «Верону»
Обновлено в 11:58
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м
Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары
Пожарный самолет разбился на юге Франции 2 августа в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров.
Обновлено в 12:51
Политика
В Китае заявили о планах ввести контрмеры при введении пошлин США
Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сообщила, что если произойдёт введение тарифов США, то «Китаю придётся принять необходимые контрмеры для решительной защиты своих основных интересов».
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Музыка
Maruv представила клип на песню на русском языке «Между нами»
Обновлено в 13:35
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Политика
Кондолиза Райс высказалась о будущем Украины в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс высказала свое мнение о возможном членстве Украины в НАТО.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет
Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.
Обновлено в 03:42
Театры
Джигарханян вернулся в театр после долгой болезни
Режиссер и актер Армен Джигарханян вернулся к работе после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке
Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32