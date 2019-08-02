Политика

Медведев прилетел на курильский остров ИтурупИзвестия 01:03

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Подробнее о событии

«Это наша земля». Медведев на Итурупе оценил развитие экономики и соцсферы Курил

ТАСС07:10

Медведев прилетел на Курилы

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Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп

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Медведев оценил изменения на Итурупе за последние десять лет

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Медведев прилетел на Курильские острова

Газета.Ruвчера в 23:51

Медведев отметил позитивное развитие Курильских островов

Московский Комсомолец02:17

Медведев прилетел на остров Итуруп

RT на русскомвчера в 23:35
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Музыка

Песня группы Metallica спасла студентку от пумы

Обновлено в 09:46
Армия и оружие

«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Политика

Глава офиса Зеленского назвал провокацией публикацию своего заявления

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан назвал провокацией спецслужб публикацию своего заявления об увольнении в интернете, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области

Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Гаджеты

Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны ВСУ

Обновлено в 08:53
Политика

Добровольно Севастополь на Украину не вернется – «Infosperber»

Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 07:53
Политика

Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы

Обновлено в 03:34
Общество

Ученые назвали правильный ответ спорного примера из математики

Российские ученые решили спорный пример из школьного курса по математике и дали правильный ответ.
Обновлено в 06:16
Политика

МИД отреагировал на новые санкции США

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что ведомство не удивилось введению второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:41
Общество

В Москве зафиксировали появление тропических постельных клопов

Обновлено в 06:51
Армия и оружие

ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины

Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Челябинске в контактном зоопарке растерзали животных

Контактный зоопарк «Райский уголок», расположенный в городском саду имени Пушкина в Челябинске, подвергся нападению.
Обновлено в 09:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили о холодном августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:31
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Экономика

Выплаты вкладчикам КБ «Ассоциация» начнутся 8 августа

В АСВ пояснили, что ПАО Сбербанк с 8 августа станет выплачивать страховое возмещение вкладчикам КБ "Ассоциация", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, которые являются малыми предприятиями.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Купленные Турцией С-400 не будут интегрированы в систему ПРО НАТО

НАТО не планирует интегрировать купленные Турцией у России С-400 в единую систему альянса.
Обновлено в 07:31
Общество

Начальник ГИБДД Ялты потеряет работу из-за нелегальных перевозчиков

Начальник отдела ГИБДД МВД по Ялте будет уволен с занимаемой должности из-за нерешённых проблем с нелегальными перевозками.
Обновлено в 06:56
Путешествия

Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань

Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Общество

Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет

Обновлено в 03:42
Технологии

Резидентами фонда «Сколково» могут стать 11 нижегородских компаний

НТА-Приволжье – Резидентами фонда "Сколково" могут стать 11 нижегородских компаний. Об этом сообщили в нижегородском минпроме.
Обновлено в 09:35
Политика

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:57
Политика

Освобожденные в Ливии российские моряки находятся на пути в Крым

Задержанные три года назад в Ливии моряки, по данным источников, находятся на половине пути в Крым, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Обновлено в 10:19
Космос

Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя

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Итуруп
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Остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный остров архипелага. Согласно административно-территориальному устройству России входит в состав Курильского городского округа Сахалинской области. Принадлежность острова оспаривает Япония, которая рассматривает его территорию как часть субпрефектуры Нэмуро префектуры Хоккайдо. По самой распространённой версии название острова Итуруп восходит к слову «этороп», что в переводе с айнского языка означает «медуза».
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