Политика
Медведев прилетел на курильский остров ИтурупИзвестия 01:03
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:33, Ашберн
Музыка
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Политика
Глава офиса Зеленского назвал провокацией публикацию своего заявления
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан назвал провокацией спецслужб публикацию своего заявления об увольнении в интернете, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика
Добровольно Севастополь на Украину не вернется – «Infosperber»
Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 07:53
Общество
Ученые назвали правильный ответ спорного примера из математики
Российские ученые решили спорный пример из школьного курса по математике и дали правильный ответ.
Обновлено в 06:16
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что ведомство не удивилось введению второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Челябинске в контактном зоопарке растерзали животных
Контактный зоопарк «Райский уголок», расположенный в городском саду имени Пушкина в Челябинске, подвергся нападению.
Обновлено в 09:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодном августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.
Обновлено вчера в 07:52
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Экономика
Выплаты вкладчикам КБ «Ассоциация» начнутся 8 августа
В АСВ пояснили, что ПАО Сбербанк с 8 августа станет выплачивать страховое возмещение вкладчикам КБ "Ассоциация", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, которые являются малыми предприятиями.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Купленные Турцией С-400 не будут интегрированы в систему ПРО НАТО
НАТО не планирует интегрировать купленные Турцией у России С-400 в единую систему альянса.
Обновлено в 07:31
Общество
Начальник ГИБДД Ялты потеряет работу из-за нелегальных перевозчиков
Начальник отдела ГИБДД МВД по Ялте будет уволен с занимаемой должности из-за нерешённых проблем с нелегальными перевозками.
Обновлено в 06:56
Путешествия
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Технологии
Резидентами фонда «Сколково» могут стать 11 нижегородских компаний
НТА-Приволжье – Резидентами фонда "Сколково" могут стать 11 нижегородских компаний. Об этом сообщили в нижегородском минпроме.
Обновлено в 09:35
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:57
Политика
Освобожденные в Ливии российские моряки находятся на пути в Крым
Задержанные три года назад в Ливии моряки, по данным источников, находятся на половине пути в Крым, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Обновлено в 10:19
Космос
Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя
Обновлено в 08:01