Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.

Политика Глава офиса Зеленского назвал провокацией публикацию своего заявления Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан назвал провокацией спецслужб публикацию своего заявления об увольнении в интернете, передает РИА "Новости".

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Общество Ученые назвали правильный ответ спорного примера из математики Российские ученые решили спорный пример из школьного курса по математике и дали правильный ответ.

Политика МИД отреагировал на новые санкции США Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что ведомство не удивилось введению второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей, передает РИА "Новости".

Происшествия В Челябинске в контактном зоопарке растерзали животных Контактный зоопарк «Райский уголок», расположенный в городском саду имени Пушкина в Челябинске, подвергся нападению.

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодном августе Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".

Экономика Выплаты вкладчикам КБ «Ассоциация» начнутся 8 августа В АСВ пояснили, что ПАО Сбербанк с 8 августа станет выплачивать страховое возмещение вкладчикам КБ "Ассоциация", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, которые являются малыми предприятиями.

Общество Начальник ГИБДД Ялты потеряет работу из-за нелегальных перевозчиков Начальник отдела ГИБДД МВД по Ялте будет уволен с занимаемой должности из-за нерешённых проблем с нелегальными перевозками.

Путешествия Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.

Технологии Резидентами фонда «Сколково» могут стать 11 нижегородских компаний НТА-Приволжье – Резидентами фонда "Сколково" могут стать 11 нижегородских компаний. Об этом сообщили в нижегородском минпроме.

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация раньше называлась Советским Союзом.