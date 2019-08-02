Политика
Медведев прилетел на курильский остров ИтурупИзвестия 01:03
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Наука
Ученые доказали опасность похмелья для жизни
«Например, наше исследование доказывает, что похмелье снижает способность заниматься сложными вещами, похмелье ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия», — отметила одна из исследовательниц Сара Бенсон.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
США закупили вооружений более чем на $2 трлн
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД
В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Общество
Канадка рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье
Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.
Обновлено в 06:06
Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
Обновлено в 01:54
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Общество
Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет
Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.
Обновлено в 03:42
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову
Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.
Обновлено 30 июля в 13:03
Политика
США вводят новые пошлины на китайские товары
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая", - написал глава Белого дома у себя на странице в Twitter.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
СКР выяснит обстоятельства нападения водителя на пешехода в Петербурге
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг, 1 августа, поручил завести уголовное дело после сюжета в СМИ о нападении на пешехода в Петербурге, который сделал замечание водителю иномарки, ехавшему по тротуару.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Футбол
Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.
Обновлено в 06:29
Политика
В финансовых отчетах кандидатов в депутаты Мосгордумы нашли подозрительные совпадения
В финансовых отчетах некоторых кандидатов в Мосгордуму, поданных в избирательные комиссии, обнаружились совпадения, которые можно объяснить только их централизованным изготовлением по шаблону.
Обновлено в 03:31
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Авто
Renault Duster получил новый двигатель
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро отказалась от работы экстрасенсом
Керро не хочет наживаться на проблемах клиентов, как это делают ее коллеги, поэтому пока отказалась от приемов.
Обновлено вчера в 17:00
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области
Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Спорт
«Ты должен быть лучше, чем я»: Плющенко дал конкретную установку сыну
Напомним, Рудковская и Плющенко в шутку называют своего сына Гном Гномыч.
Обновлено в 05:24