Политика

Медведев прилетел на курильский остров ИтурупИзвестия 01:03

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».
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«Это наша земля». Медведев на Итурупе оценил развитие экономики и соцсферы Курил

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Медведев прилетел на Курильские острова

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RT на русскомвчера в 23:35
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Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

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Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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2 августа православные верующие празднуют Ильин день

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По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
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Ученые доказали опасность похмелья для жизни

«Например, наше исследование доказывает, что похмелье снижает способность заниматься сложными вещами, похмелье ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия», — отметила одна из исследовательниц Сара Бенсон.
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США закупили вооружений более чем на $2 трлн

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НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД

В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.
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Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.
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Прирост площадей лесных пожаров в Сибири сократился в пять раз

Обновлено в 06:06
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Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»

Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
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Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
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Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
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Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет

Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.
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«Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову

Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.
Обновлено 30 июля в 13:03
Политика

США вводят новые пошлины на китайские товары

"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая", - написал глава Белого дома у себя на странице в Twitter.
Обновлено вчера в 14:56
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг, 1 августа, поручил завести уголовное дело после сюжета в СМИ о нападении на пешехода в Петербурге, который сделал замечание водителю иномарки, ехавшему по тротуару.
Обновлено вчера в 09:11
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Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
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Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.
Обновлено в 06:29
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В финансовых отчетах кандидатов в депутаты Мосгордумы нашли подозрительные совпадения

В финансовых отчетах некоторых кандидатов в Мосгордуму, поданных в избирательные комиссии, обнаружились совпадения, которые можно объяснить только их централизованным изготовлением по шаблону.
Обновлено в 03:31
Финансы

Курс доллара пробил отметку в 65 рублей

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
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Напомним, Рудковская и Плющенко в шутку называют своего сына Гном Гномыч.
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Итуруп
Остров
Остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный остров архипелага. Согласно административно-территориальному устройству России входит в состав Курильского городского округа Сахалинской области. Принадлежность острова оспаривает Япония, которая рассматривает его территорию как часть субпрефектуры Нэмуро префектуры Хоккайдо. По самой распространённой версии название острова Итуруп восходит к слову «этороп», что в переводе с айнского языка означает «медуза».
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