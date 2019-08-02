Политика
МИД Японии прокомментировал визит Медведева на ИтурупРИА Новости 01:37
Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан, говорится в сообщении МИД Японии.
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Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика
Горбачев предупредил о последствиях слома ДРСМД для мировой политики
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к непредсказуемости мировой политики и ее хаотичному развитию.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
В Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля погибли пять человек, еще 18 пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов
Министерство здравоохранения назвало три региона с наибольшим числом абортов, сделанных в 2018 году.
Обновлено в 01:45
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
В России хотят торговать данными автовладельцев
В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).
Обновлено вчера в 19:20
Единоборства
Порье заявил, что у него нет плана на бой с Хабибом
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться»
Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:08
Космос
NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Обновлено вчера в 10:31
Наука
За 8 лет погибли 99% представителей вида морских свиней вакита
Сотрудники Королевского общества открытых наук изучили данные о популяции калифорнийских морских свиней на момент 2018 года.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:07
Авто
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено вчера в 11:36
Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:06
Авто
Новый Volkswagen Tiguan 2022 – опубликованы первые рендеры
Обновлено в 01:06
Политика
Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп поделился планами ввести новые пошлины на товары из Китая.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Кличко сравнил себя с «английской королевой»
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой», заявив, что не имеет исполнительной власти в своем городе.
Обновлено в 01:32
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 12:13
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Рита Дакота возобновила отношения с чемпионом мира по тайскому боксу
Как сообщил портал Super, уже несколько недель Рита встречается с чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина намекнула на примирение с футболистом
Бывшая жена одного из лучших футболистов последнего десятилетия Андрея Аршавина Алиса разместила в Instagram пост, в котором намекнула на примирение с бывшим мужем.
Обновлено вчера в 22:46
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов по версии Master Lu
Специалисты бенчмарка проанализировали данные тестов смартфонов за прошлый месяц и составили рейтинг самых лучших.
Обновлено вчера в 15:10