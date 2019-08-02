Политика

МИД Японии прокомментировал визит Медведева на ИтурупРИА Новости 01:37

Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан, говорится в сообщении МИД Японии.
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СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей

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В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).
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Итуруп
Остров
Остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный остров архипелага. Согласно административно-территориальному устройству России входит в состав Курильского городского округа Сахалинской области. Принадлежность острова оспаривает Япония, которая рассматривает его территорию как часть субпрефектуры Нэмуро префектуры Хоккайдо. По самой распространённой версии название острова Итуруп восходит к слову «этороп», что в переводе с айнского языка означает «медуза».
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