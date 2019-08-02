Политика

Медведев прилетел на курильский остров ИтурупИзвестия 01:03

Глава правительства прибыл на остров курильской гряды из Южно-Сахалинска, где утром в пятницу, 2 августа, провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Ожидается, что на Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.
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Медведев прилетел на курильский остров Итуруп

Известия01:03

Медведев прибыл на Курилы

ТК Звезда00:08

Медведев прибыл на южнокурильский остров Итуруп

Life.ruвчера в 23:42

Медведев оценил изменения на Итурупе за последние десять лет

РИА Новости02:04

Медведев прилетел на Курильские острова

Газета.Ruвчера в 23:51

Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп

Вести.Ru00:05

Медведев прилетел на остров Итуруп

RT на русскомвчера в 23:35
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
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В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
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Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО

Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).
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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
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Не только дружба: что связывает принцессу Хайю и принца Чарльза

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Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено в 06:19
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Гидрометцентр предупреждает об аномально холодном августе

Начало августа в Центральном федеральном округе, а также большинстве регионов Приволжского, Северо-Западного и Южного округов будет холоднее обычного.
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Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В суды Москвы поступили 1038 административных дел по акции 27 июля

Обновлено в 11:10
Политика

МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Футбол

Шюррле: перешёл в «Спартак», потому что хочу добиться успехов

Перешёл в «Спартак», потому что хочу добиться успехов.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие

Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева

ПАО "Туполев" займется созданием среднего военно-транспортного самолета для ВКС России, призванного заменить в войсках устаревший советский Ан-12.
Обновлено в 08:06
Футбол

Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»

Напомним, журналисты сообщали, что "ПСЖ" не против расстаться с Неймаром, парижане готовы рассмотреть все предложения по бразильскому форварду, но в клубе не хотят, чтобы бразилец вернулся в каталонскую "Барселону".
Обновлено в 07:29
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В Оренбурге из аптек пропал жизненно важный препарат

Остается еще вариант: искать необходимый препарат и заказывать в Интернете или в других регионах.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Политика

Освобожденные в Ливии российские моряки находятся на пути в Крым

Задержанные три года назад в Ливии моряки, по данным источников, находятся на половине пути в Крым, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Обновлено в 10:19
Здоровье

Московская больница им. Ерамишанцева совершила прорыв

Обновлено в 08:43
Происшествия

Преемника лидера криминального мира Япончика зарезали в Запорожье

Обновлено в 05:21
Политика

Медведев высказался насчет протеста Токио из-за визита на Курилы

Обновлено в 05:34
Политика

Глава офиса Зеленского подал заявление об отставке

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал заявление о своем уходе с поста.
Обновлено вчера в 13:37
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Платный сервис YouTube Premium, кроме возможности скачивать видеофайлы для последующего просмотра независимо от доступа к интернет-соединению, предоставляет и другую дополнительную услугу: возможность просмотра видео без сопутствующих рекламных вставок.
Обновлено в 10:57
Политика

В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
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Музыка

Катамадзе отменила концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Футбол

Антон Миранчук восстановился и может сыграть с «Крыльями Советов»

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед завтрашним матчем 4-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" заявил, что полузащитник Антон Миранчук восстановился после травмы.
Обновлено в 10:48
Общество

Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера

Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
Обновлено в 10:49
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Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика

Рябков заявил, что Россия не проиграет в гонке вооружений

Россия никогда не проиграет в гонке вооружений, поскольку доказала свою способность отвечать на вызовы экономически эффективно.
Обновлено в 10:03
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Остров
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Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
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