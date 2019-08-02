Политика
Медведев прилетел на курильский остров ИтурупИзвестия 01:03
Глава правительства прибыл на остров курильской гряды из Южно-Сахалинска, где утром в пятницу, 2 августа, провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Ожидается, что на Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.
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Процесс расселения ветхого жилья на Курилах поручил довести до конца премьер РФ Медведев
Интерфакс - Россия00:55
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Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Авто
Новый Renault Duster получил более экономичный двигатель
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Армия и оружие
Замминистра обороны заявил о способах потушить лесные пожары в Сибири
Обновлено 31 июля в 23:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Политика
Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
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Транспорт
В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области, восстановлено.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
В Сети высмеяли решение Ляшко и Кличко объединиться против Зеленского
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского показала живот
Мария является приемной дочерью Дмитрия Хворостовского. Певец удочерил ее, когда узаконил отношения с балериной Светланой Ивановой.
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Экономика
Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
Какие изменения ждут россиян с августа 2019 года
С выходом новых законов жизнь россиян меняется. С 1 августа в стране произойдут новшества, которые важны для многих.
Обновлено вчера в 03:56
Экономика
День, который изменил микрофинансовый рынок
Пожалуй, еще больше компаний изменили цифры в договорах, но не экономику.
Обновлено в 01:05
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по позициям САА в Эль-Кунейтре
ВВС Израиля нанесли авиаудар по объектам Сирийской арабской армии в окрестностях населенного пункта Телль-Барика на западе Эль-Кунейтры.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Выход США из договора РСМД заставил Горбачёва говорить о потере надежд
Хаос наступит в мировой политике из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американцами, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
Обновлено вчера в 20:11
Шоу-бизнес
44-летнюю Рудковскую заплевали за откровенные фото на яхте
Не стали исключением и свежие фото Яны Рудковской.
Обновлено в 01:20
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия
Источник сообщил о проверке до 30 человек по «делу 27 июля»
В деле, которое возбудили после акции 27 июля по статье о массовых беспорядках, может быть до 30 подозреваемых, следствие проведет их допросы уже на этой неделе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
«Была шикарная девушка, стала бабушка»: новый имидж Алены Шишковой раскритиковали в Сети
Обновлено вчера в 16:00
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Общество
Названы регионы с самым большим числом абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено вчера в 17:01