Политика

Медведев прилетел на курильский остров ИтурупИзвестия 01:03

Глава правительства прибыл на остров курильской гряды из Южно-Сахалинска, где утром в пятницу, 2 августа, провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Ожидается, что на Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.
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