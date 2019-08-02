Политика
Медведев прилетел на курильский остров ИтурупИзвестия 01:03
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Врачи назвали болезни, при которых нельзя купаться
Названы заболевания, при которых нельзя купаться в водоемах. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 01:18
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Китай опротестовал выход США из ДРСМД
Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:11
Авто
Эксперты сравнили турбированный и атмосферный моторы
Обновлено в 01:21
Политика
Экс-госсекретарь США Райс призвала украинцев жить в мире с Россией
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала украинцев "не отторгать россиян", Украине стоит жить в мире со своим российским соседом.
Обновлено в 01:12
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
Обновлено в 01:54
Гаджеты
Новый Huawei Mate 30 получит две камеры на 40 Мп
Как сообщил авторитетный инсайдер, в модели Mate 30 будет тройная камера, причем есть данные, что набор будет похож на P30 Pro за исключением четвертого дополнительного модуля.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Религия
Ильин день отмечают православные вологжане
Обновлено в 02:30
Общество
Российские математики решили пример, рассоривший пользователей Сети
Известные российские математики дали ответ на пример из школьного курса математики, породивший споры в социальных сетях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:01
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
Сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом
Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом.
Обновлено в 03:01
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Экономика
Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Наука
ВАК отменила требование о включении научного издания в РИНЦ
Как сообщает в документе сама ВАК, произошло это «в связи с проводимой РИНЦ политикой произвольного исключения из РИНЦ изданий, уже включенных в утвержденный Минобрнауки России по рекомендациям Президиума ВАК Перечень научных изданий».
Обновлено вчера в 14:49
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов
Министерство здравоохранения назвало три региона с наибольшим числом абортов, сделанных в 2018 году.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Рита Дакота возобновила отношения с чемпионом мира по тайскому боксу
Как сообщил портал Super, уже несколько недель Рита встречается с чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
«Дикси» может возглавить бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова
Ольга Наумова (занимала посты гендиректора в «Пятерочке» и «Магните») возглавит ГК «Дикси».
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Китай пригрозил США ответным повышением пошлин
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено вчера в 08:51
Хоккей
Бобровский объяснил, почему называет Панарина Ержаном
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, как помогал нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину во время их выступления в составе «Коламбус Блю Джекетс», а также объяснил одно из прозвищ новичка «синерубашечников».
Обновлено в 03:31
Происшествия
СК поблагодарил «Дождь» за помощь во время беспорядков в Москве
Обновлено вчера в 17:28
Космос
Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути
На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
США закупили вооружений более чем на 2 триллиона долларов
Обновлено вчера в 20:25
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51