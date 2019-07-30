Политика
Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожарыГазета.Ru 09:37
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.
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Медведев запретил губернаторам горящих регионов «пальцем наверх показывать»
Московский Комсомолец09:22
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Происшествия
В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года
В начале июня сообщалось, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 10:55
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Певицу Леди Гагу сфотографировали на свидании со звукорежиссером Дэном Хортоном, сообщил журнал People.
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Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Кино
Машков рассказал о возможном возвращении в кино
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Экономика
Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям россиян
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:45
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
«Чемпионат»: «Кристал Пэлас» предложил ЦСКА 15 млн евро за Чалова
Как сообщает «Чемпионат», клуб АПЛ предложил ЦСКА за 21-летнего российского нападающего 15 млн евро.
Обновлено в 08:45
Политика
Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером
Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.
Обновлено в 11:33
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«Заминировавших» кортеж Путина россиян оштрафовали
Обновлено в 11:55
Экономика
Глава Минтруда объяснил рост числа бедных в России
Рост числа бедных в России, зафиксированный Росстатом в I квартале 2019 года, может быть связан с изменением методики расчёта показателя, заявил 30 июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:45
Футбол
Андрей Аршавин провел мастер-класс для юных футболистов
Легенда «Зенита» Андрей Аршавин провел первую тренировку для победителей «Большого фестиваля футбола» в «Газпром»-Академии.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Пентагон заинтересовало снабжение российских регионов в Арктике
Для агентства представляют интерес следующие регионы РФ: Новосибирские острова, Якутия, Северная Земля, Мурманская область, ЯНАО и Остров Колгуев.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Гаджеты
Взрыв iPhone во время ремонта сняли на видео
Взрыв iPhone сняли на видео во время проведения ремонта в мастерской.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Волочкова на отдыхе в Греции планирует питаться салатными листьями
Балерина Анастасия Волочкова со своим любимым человеком, с которым недавно отметила десять месяцев совместной жизни, отправилась отдыхать в Грецию.
Обновлено в 09:16
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Авто
Посмотрите на автомобиль, который провел 70 лет в одних руках
Обновлено в 11:31
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00