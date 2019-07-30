Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.

Происшествия В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года В начале июня сообщалось, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Политика Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Общество Названы признаки профессионального выгорания Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.

Игры Стало известно возможное название новой Need for Speed В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.

Кино Машков рассказал о возможном возвращении в кино Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.

Экономика Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям россиян Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Экономика СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.

Политика Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.

Экономика Глава Минтруда объяснил рост числа бедных в России Рост числа бедных в России, зафиксированный Росстатом в I квартале 2019 года, может быть связан с изменением методики расчёта показателя, заявил 30 июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Армия и оружие Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.

Футбол Андрей Аршавин провел мастер-класс для юных футболистов Легенда «Зенита» Андрей Аршавин провел первую тренировку для победителей «Большого фестиваля футбола» в «Газпром»-Академии.

Армия и оружие Пентагон заинтересовало снабжение российских регионов в Арктике Для агентства представляют интерес следующие регионы РФ: Новосибирские острова, Якутия, Северная Земля, Мурманская область, ЯНАО и Остров Колгуев.

Гаджеты Взрыв iPhone во время ремонта сняли на видео Взрыв iPhone сняли на видео во время проведения ремонта в мастерской.

Шоу-бизнес Волочкова на отдыхе в Греции планирует питаться салатными листьями Балерина Анастасия Волочкова со своим любимым человеком, с которым недавно отметила десять месяцев совместной жизни, отправилась отдыхать в Грецию.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.