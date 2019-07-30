Политика

Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожарыГазета.Ru 09:37

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.
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