Энергетика

Медведев пригрозил нефтяникам за повышение цен на бензинEastRussia вчера в 19:44

Премьер-министр на совещании с вице-премьерами пригрозил наказаниями компаниям за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Также он попросил зампреда российского правительства Дмитрия Козака следить за ситуацией на топливной рынке.
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Медведев пригрозил наказывать за завышение цен на бензин

RT на русскомвчера в 10:59

Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

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Медведев пригрозил нефтяникам «расплатой» за высокие цены на бензин

РИА Новостивчера в 09:50

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РБКвчера в 09:25

Медведев пригрозил наказывать компании, повышающие цены на бензин

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Козак: необходимость в ручном регулировании розничных цен на топливо отсутствует

ТАССвчера в 09:39
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