Энергетика
Медведев пригрозил нефтяникам за повышение цен на бензинEastRussia вчера в 19:44
Премьер-министр на совещании с вице-премьерами пригрозил наказаниями компаниям за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Также он попросил зампреда российского правительства Дмитрия Козака следить за ситуацией на топливной рынке.
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Кино
Брюс Кэмпбелл подтвердил выход игры по «Зловещим мертвецам»
Брюс Кэмпбелл, сыгравший Эша Уильямса в фильмах серии «Зловещие мертвецы», подтвердил новую игру в этой вселенной «Зловещие мертвецы».
Обновлено в 02:11
Здоровье
Употребление рыбы может вызвать инсульт
Обновлено в 01:26
Происшествия
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена
ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Ушел из жизни отец Николая Баскова
Коллега выразил певцу свои соболезнования Сегодня юморист Владимир Винокур сообщил о смерти 67-летнего отца Николая Баскова по имени Виктор.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Минтранс РФ обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
В официальном заявлении ведомства подчеркивается, что эти действия нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Камуфляж и шпионаж»
Премьера мультфильма «Камуфляж и шпионаж» в российских кинотеатрах намечена на 6 января 2020 года.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Ювентус» презентовал новую гостевую форму
Туринский "Ювентус" представил новую гостевую форму на предстоящий сезон, сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 05:58
Футбол
Зе Луиш покинул расположение «Спартака»
Обновлено в 07:59
Путешествия
Крым за полгода посетили 2,2 миллиона туристов
Обновлено в 04:36
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено 29 июня в 08:42
Общество
Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы
Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»
Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус
От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.
Обновлено в 04:07
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР
"Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 08:07
Общество
ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро
Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
Политика
Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В деле Голунова не нашли подозреваемых
Дело журналиста Ивана Голунова передано из МВД в Следственный комитет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Кино
Люк Бессон отменил поездку в Россию
Обновлено вчера в 10:20
Игры
SONY поменяла PES на Detroit в июльской подборке PlayStation Plus
Наплакали Каждый месяц PlayStation и Xbox радуют подписчиков онлайн-сервисов бесплатными подборками игр, иногда весьма дорогих, как это было с полным изданием Borderlands 2. Но в июле SONY хотели "подсунуть" Pro Evolution Soccer, чем вызвали активное негодование.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Политолог предсказал реакцию США на борьбу России и Китая с долларом
США окажут сопротивление России и Китаю в их стремлении уменьшить значимость доллара в мировой финансовой системе, уверен американский политический эксперт Джек Расмус.
Обновлено в 08:04
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Политика
Блогера Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты рады
Ранее, 24 июня ЦИК Украины отказал Шарию в регистрации кандидатом в депутаты, объяснив это отсутствием у него документов, подтверждающих проживание на Украине в течение последних пяти лет.
Обновлено в 07:48
Технологии
Система видеонаблюдения Ростелекома за ЕГЭ-2019 осуществила 4,5 млн часов трансляций
Всего система видеонаблюдения осуществила 4 724 835 часов трансляций с видеокамер.
Обновлено в 07:35