Энергетика
Медведев пригрозил нефтяникам за повышение цен на бензинEastRussia вчера в 19:44
Премьер-министр на совещании с вице-премьерами пригрозил наказаниями компаниям за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Также он попросил зампреда российского правительства Дмитрия Козака следить за ситуацией на топливной рынке.
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Экономика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено вчера в 12:31
Путешествия
Власти Крыма отчитались о 2,2 млн туристов с начала года
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро
Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
Культура
ГЦСИ войдет в состав Пушкинского музея
Отделения ГЦСИ останутся на своих местах. Важно, что мы будем иметь более широкие творческие горизонты в составе Пушкинского музея.
Обновлено 29 июня в 12:58
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Петербургского депутата пытался убить мужчина из Грозного
По информации пресс-службы Следственного комитета, Дараев подозревается в покушении на петербургского депутата и уролога Бахтияра Ахдамова.
Обновлено в 04:46
Политика
В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира
В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
Обновлено в 03:59
Происшествия
«Дело Голунова» передали из МВД в СК
Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43
Экономика
Медведев распорядился начать финансирование нацпроектов в 2020 в году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился начать работу по распределению денежных средств для реализации национальных проектов в 2020 году.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Танковая атака в Триполи попала на видео
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Политика
Филарет объявил томос ненастоящим
На взгляд Филарета, зависимость ПЦУ от Константинополя проявляется в том числе и в том, что Константинополь поставил Епифанию викарного епископа-грека, "чтобы он информировал патриарха Варфоломея про жизнь украинской церкви и передавал предстоятелю указания Вселенского патриарха".
Обновлено в 06:14
Энергетика
Михельсон допустил участие японской MOL в проектах перевалки СПГ
НОВАТЭК рассматривает возможность участия японской MOL (Mitsui O.S.K. Lines) в проекте строительства терминала по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск РФ встретится с главой минобороны Пакистана
Переговоры главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова с министром обороны Пакистана Первезом Хаттаком пройдут в Исламабаде.
Обновлено в 06:05
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Общество
Алибасов грозит судом Шепелеву и Первому каналу
Обновлено в 07:01
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за действий властей Чехии
Пассажиры отмененных рейсов отправятся в столицу Чехии оставшимися рейсами, а также бортами других авиакомпаний, говорится на сайте "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Мертвый безбилетник выпал из авиалайнера в Лондоне
Мужчина без билета выпал из отсека шасси пассажирского самолета, который заходил на посадку в Лондоне.
Обновлено в 00:35
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщает британский таблоид The Sun.
Обновлено 29 июня в 09:09
Шоу-бизнес
Сати Казанова огорчила фанатов и мужа огромными губами
Певица Сати Казанова провела опрос среди своих поклонников.
Обновлено в 05:46
Политика
Лавров назвал сохранение СВПД весьма серьезной проблемой
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с ирландским коллегой Саймоном Ковени на переговорах в Москве совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, обе стороны выступают за сохранение соглашения, проблема "весьма и весьма серьезная".
Обновлено в 06:34