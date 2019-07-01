Энергетика
Медведев пригрозил нефтяникам наказанием за повышение цен на бензинVSE42 Новости 00:09
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал "расплатиться" с нефтяными компаниями, которые "заиграются" со стоимостью топлива после принятия механизмов сдерживания цен.
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Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие
Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана
Говоря об Афганистане, американский лидер констатировал, что военные США находятся в этой стране слишком долго.
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие
ДНР опровергла инсинуации Украины об обстреле санитарного автомобиля
Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича
Обновлено вчера в 12:20
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Транспорт
В России появится ГОСТ на светофоры
В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Обновлено вчера в 20:26
Общество
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Хоккей
Варламов подписал контракт с «Айлендерс»
Обновлено в 01:17
Космос
Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца
Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Россия представила уникальную вакцину против лихорадки Эбола
Россия представила новую уникальную вакцину против лихорадки Эбола на международной конференции в Конго, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 00:55
Общество
В Башкирии прогнозируются небольшие кратковременные дожди
Завтра, 1 июля, в республике пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы.
Обновлено 30 июня в 13:58
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Гаджеты
Начались продажи Samsung Galaxy A80 в России
Samsung Galaxy A80: смартфон с вращающейся камерой поступил в продажунттрs: / / t.co / CiPDzJvaaD pic.twitter.com / Zq5o0RiEwO — the-geek.ru (@ TGKpress) 1 июля 2019 г. Официальная презентация смартфона состоялась в Бангкоке.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено вчера в 13:42
Гаджеты
Прототипы смартфонов Nokia продают на eBay за $2000
На eBay появились два прототипа смартфонов Nokia, которые так и не вышли в продажу – Nokia Kataya и Nokia Ion Mini.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Обновлено вчера в 22:07
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
В «школу губернаторов» впервые попали высокопоставленные силовики
Кто попал в третий поток программы В субботу, 29 июня, на Гребном канале в Москве состоялись гонки на лодках-драконах участников "школы губернаторов" — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Официально: смартфоны Samsung Galaxy Note 10 представят 7 августа
В Сети опубликован первый официальный тизерный видеоролик, посвященный грядущим смартфонам Samsung Galaxy Note 10.
Обновлено в 00:40
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на мясо
Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке
Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.
Обновлено вчера в 14:34
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Первый заместитель Золотова покидает Росгвардию
Приказ о перераспределении обязанностей между заместителями директора Росгвардии, подписанный Золотовым, сильно ограничил полномочия Меликова: в его ведении остались только войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы.
Обновлено вчера в 01:54