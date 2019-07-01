Энергетика

Медведев пригрозил нефтяникам наказанием за повышение цен на бензинVSE42 Новости 00:09

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал "расплатиться" с нефтяными компаниями, которые "заиграются" со стоимостью топлива после принятия механизмов сдерживания цен.
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Медведев пообещал наказание «заигравшимся» с ценами на топливо нефтяникам

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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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