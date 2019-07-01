Российский премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал "расплатиться" с нефтяными компаниями, которые "заиграются" со стоимостью топлива после принятия механизмов сдерживания цен.

Медведев пригрозил нефтяникам наказанием за повышение цен на бензин

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