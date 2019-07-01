Энергетика
Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензинТАСС 09:19
В целом говоря о ситуации на розничном рынке моторного топлива, Медведев напомнил, что с 1 июля прекратило свое действие соглашение между Федеральной антимонопольной службой, Министерством энергетики и крупнейшими нефтяными компаниями.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.ТАСС09:19
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В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
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Чешские ученые обнаружили у выживших жертв холокоста уменьшение объема серого вещества по сравнению с их ровесниками: различия наблюдались в областях мозга, связанных с работой памяти, обучением, мотивацией и эмоциями.
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Вакарчук заявил, что РФ «захватила российский Крым»
Солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал Крым российским в ходе выступления в Харькове, сообщает РИА "Новости".
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