Энергетика

Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензинТАСС 09:19

В целом говоря о ситуации на розничном рынке моторного топлива, Медведев напомнил, что с 1 июля прекратило свое действие соглашение между Федеральной антимонопольной службой, Министерством энергетики и крупнейшими нефтяными компаниями.
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Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.
ТАСС09:19

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Медведев пригрозил «заигравшимся» с ценами на бензин нефтяникам

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Медведев пригрозил наказывать за завышение цен на бензин

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РБК09:25

Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

ТАСС09:19

Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

Ведомости09:42

Медведев пригрозил наказывать компании, повышающие цены на бензин

Вечерняя Москва08:59
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