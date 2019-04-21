Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения ПугачевойГазета.Ru вчера в 15:13

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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Подробнее о событии

Игорь Николаев спел дуэтом с Аллой Пугачевой на дне рождения певицы

Телепрограмма12:09

На юбилее Пугачевой заметили Медведева

Дни.ру03:53

Выступление Киркорова, Медведев в качестве гостя: как прошел банкет Пугачевой

ТК Звезда04:54

Дмитрий Медведев пришел на закрытый день рождения Пугачевой

Газета.Ru02:39

Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»

StarHit.ru13:00

Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой

Комсомольская правдавчера в 16:07

Медведев посетил закрытый день рождения Пугачевой (ВИДЕО)

Super.ruвчера в 14:59
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Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Действующий глава государства Петр Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 13:59
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье

Медики назвали самый полезный для здоровья печени фрукт

Эксперты отмечают, абрикос полезен не только как фрукт сам по себе, но и в переработанном виде.
Обновлено в 03:39
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Политика

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

Обновлено в 10:03
Политика

Ополченцев из ДНР и ЛНР предложили называть боевиками

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил на законодательном уровне закрепить новую терминологию в отношении ополченцев самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Политика

Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины

Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.
Обновлено в 13:29
Общество

Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
Обновлено в 12:35
Гаджеты

Стоимость складного Huawei Mate X оказалась намного дешевле ожидаемого

В феврале стала известна предварительная цена на складную модель Huawei Mate X, и она неприятно удивила многих потенциальных покупателей.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Американцы восхитились советским танком Т-34

Американские эксперты восхитились советским танком Т-34 и назвали его «чудом», перевернувшим исход Второй мировой для СССР.
Обновлено в 13:38
Космос

Российский стартап намерен транслировать рекламу из космоса

Российская компания объявила о поиске клиентов для проецирования брендов из космоса.
Обновлено в 13:05
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Самолет при посадке в Бейруте получил повреждения

Фюзеляж самолета Кувейтских авиалиний (Kuwait Airways) получил повреждения в результате столкновения с массой льда при посадке в Бейруте, самолет приземлился благополучно в столице Ливана, сообщила в воскресенье авиакомпания.
Обновлено в 11:51
Политика

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

На Шри-Ланке задержали подозреваемых в причастности к терактам

Семерых подозреваемых в причастности к терактам задержали на Шри-Ланке. Во время спецоперации в Дематагоде погибли трое сотрудников полиции.
Обновлено в 07:44
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Гаджеты

В Сеть попали макеты новых iPhone

В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01
Космос

Во время испытаний двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки

Во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникли неполадки.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес

Последний муж Ирины Цывиной избивал ее

С 1993 по 2001 год Цывина жила с мужем в Лос-Анджелесе и работала на русском кабельном телевидении.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»

Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
Обновлено в 13:34
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:45
Футбол

Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе команды

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги над "Рубином" (2:1).
Обновлено в 12:13
Политика

Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Политика

Появились первые данные экзитполов на выборах президента Украины

Обновлено в 06:58
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Российский эстрадный и оперный певец. Известен также как телеведущий, киноактёр, педагог, кандидат искусствоведения, профессор кафедры вокала. Народный артист Украины, Мастер искусств Молдавии. Народный артист России.
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Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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