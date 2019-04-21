Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения ПугачевойГазета.Ru вчера в 15:13
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Действующий глава государства Петр Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 13:59
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье
Медики назвали самый полезный для здоровья печени фрукт
Эксперты отмечают, абрикос полезен не только как фрукт сам по себе, но и в переработанном виде.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Политика
Ополченцев из ДНР и ЛНР предложили называть боевиками
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил на законодательном уровне закрепить новую терминологию в отношении ополченцев самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Политика
Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины
Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.
Обновлено в 13:29
Общество
Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир
Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
Обновлено в 12:35
Гаджеты
Стоимость складного Huawei Mate X оказалась намного дешевле ожидаемого
В феврале стала известна предварительная цена на складную модель Huawei Mate X, и она неприятно удивила многих потенциальных покупателей.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Американцы восхитились советским танком Т-34
Американские эксперты восхитились советским танком Т-34 и назвали его «чудом», перевернувшим исход Второй мировой для СССР.
Обновлено в 13:38
Космос
Российский стартап намерен транслировать рекламу из космоса
Российская компания объявила о поиске клиентов для проецирования брендов из космоса.
Обновлено в 13:05
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Самолет при посадке в Бейруте получил повреждения
Фюзеляж самолета Кувейтских авиалиний (Kuwait Airways) получил повреждения в результате столкновения с массой льда при посадке в Бейруте, самолет приземлился благополучно в столице Ливана, сообщила в воскресенье авиакомпания.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
На Шри-Ланке задержали подозреваемых в причастности к терактам
Семерых подозреваемых в причастности к терактам задержали на Шри-Ланке. Во время спецоперации в Дематагоде погибли трое сотрудников полиции.
Обновлено в 07:44
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Гаджеты
В Сеть попали макеты новых iPhone
В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01
Космос
Во время испытаний двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки
Во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникли неполадки.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Последний муж Ирины Цывиной избивал ее
С 1993 по 2001 год Цывина жила с мужем в Лос-Анджелесе и работала на русском кабельном телевидении.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»
Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
Обновлено в 13:34
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:45
Футбол
Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе команды
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги над "Рубином" (2:1).
Обновлено в 12:13
Политика
Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36