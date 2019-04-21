Медведев приехал на закрытый день рождения ПугачевойГазета.Ru вчера в 15:13

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Политика Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.

Политика Экзитполы: На выборах президента Украины Зеленский увеличил отрыв Как сообщают «Вести — Украина», по состоянию на 18.00 по результатам опросов проголосовавших избирателей у шоумена — 78,8% голосов, а у его соперника Петра Порошенко — 21,2%.

Происшествия Семь человек задержали в связи с терактами в Шри-Ланке Семь человек задержали в Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам, в результате которых погибли более 200 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Наука Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово» Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Политика В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".

Политика Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану Имение Петра Порошенко, расположенное в селе Козин Киевской области, к вечеру воскресенья было взято под усиленную охрану.

Энергетика В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе» Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.

Общество Умер телеведущий и диктор Михаил Быков Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.

Спорт Загитова показала видео выступления ее собаки на льду Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».

Общество Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.

Политика Зеленский набирает, Порошенко теряет: социологи обновили данные экзитпола Всеукраинская академия мониторинга, анализа и прогноза 21 апреля в 17:20 опубликовала новые данные экзитпола, согласно которым за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 72,8% избирателей За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, отдали голоса 22,9% опрошенных.

Политика Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.