Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения ПугачевойГазета.Ru вчера в 15:13
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Политика
Экзитполы: На выборах президента Украины Зеленский увеличил отрыв
Как сообщают «Вести — Украина», по состоянию на 18.00 по результатам опросов проголосовавших избирателей у шоумена — 78,8% голосов, а у его соперника Петра Порошенко — 21,2%.
Обновлено в 11:45
Политика
Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии
Обновлено в 11:55
Происшествия
Семь человек задержали в связи с терактами в Шри-Ланке
Семь человек задержали в Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам, в результате которых погибли более 200 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 11:21
Общество
Житель Канады выиграл джекпот национальной лотереи в размере $10 млн
Канадец выиграл в популярную национальную лотерею "6 из 49" 13,4 млн канадских долларов ($10 млн).
Обновлено в 11:49
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Армия и оружие
Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере
Политолог заявил, что стратегическое превосходство России над США уже давно всем очевидно.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
Обновлено в 12:07
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Футбол
Игуаин: раньше не выходил на улицу, боялся услышать критику
Обновлено в 06:32
Происшествия
Около администрации Екатеринбурга и станции метро «Площадь 1905 года» поставили «надгробие» Путину
Второй "монумент" поставили у входа на станцию метро "Площадь 1905 года".
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Петербургские инженеры придумали ракету для борьбы с беспилотниками
В Петербурге разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Обновлено в 11:13
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика
Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану
Имение Петра Порошенко, расположенное в селе Козин Киевской области, к вечеру воскресенья было взято под усиленную охрану.
Обновлено в 12:32
Энергетика
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Гаджеты
Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии
Автор взял Samsung Galaxy S7 edge, Galaxy S8, Galaxy S9+ и Galaxy S10+.
Обновлено в 09:03
Общество
Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео
В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Политика
Зеленский набирает, Порошенко теряет: социологи обновили данные экзитпола
Всеукраинская академия мониторинга, анализа и прогноза 21 апреля в 17:20 опубликовала новые данные экзитпола, согласно которым за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 72,8% избирателей За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, отдали голоса 22,9% опрошенных.
Обновлено в 10:26
Политика
Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку
В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28