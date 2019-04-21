Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения ПугачевойГазета.Ru вчера в 15:13

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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Подробнее о событии

На юбилее Пугачевой заметили Медведева

Дни.ру03:53

Выступление Киркорова, Медведев в качестве гостя: как прошел банкет Пугачевой

ТК Звезда04:54

Дмитрий Медведев пришел на закрытый день рождения Пугачевой

Газета.Ru02:39

Игорь Николаев спел дуэтом с Аллой Пугачевой на дне рождения певицы

Телепрограмма12:09

Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой

Комсомольская правдавчера в 16:07

Медведев посетил закрытый день рождения Пугачевой (ВИДЕО)

Super.ruвчера в 14:59

Самый дорогой ресторан на Рублевке, визит Дмитрия Медведева: как Алла Пугачева отмечает юбилей

StarHit.ruвчера в 14:40
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Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
Политика

Экзитполы: На выборах президента Украины Зеленский увеличил отрыв

Как сообщают «Вести — Украина», по состоянию на 18.00 по результатам опросов проголосовавших избирателей у шоумена — 78,8% голосов, а у его соперника Петра Порошенко — 21,2%.
Обновлено в 11:45
Политика

Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии

Обновлено в 11:55
Происшествия

Семь человек задержали в связи с терактами в Шри-Ланке

Семь человек задержали в Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам, в результате которых погибли более 200 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 11:21
Общество

Житель Канады выиграл джекпот национальной лотереи в размере $10 млн

Канадец выиграл в популярную национальную лотерею "6 из 49" 13,4 млн канадских долларов ($10 млн).
Обновлено в 11:49
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Армия и оружие

Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере

Политолог заявил, что стратегическое превосходство России над США уже давно всем очевидно.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

Обновлено в 12:07
Наука

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Футбол

Игуаин: раньше не выходил на улицу, боялся услышать критику

Обновлено в 06:32
Политика

На Украине полицейские получили 100 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 05:00
Общество

Хабиров наградил жителей Сибая за борьбу с тлением руды в карьере

Обновлено в 09:13
Происшествия

Около администрации Екатеринбурга и станции метро «Площадь 1905 года» поставили «надгробие» Путину

Второй "монумент" поставили у входа на станцию метро "Площадь 1905 года".
Обновлено в 09:15
Политика

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Петербургские инженеры придумали ракету для борьбы с беспилотниками

В Петербурге разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Обновлено в 11:13
Футбол

Фанаты «Спартака» устроили большой перфоманс на матче с «Енисеем»

Обновлено в 12:39
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика

Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану

Имение Петра Порошенко, расположенное в селе Козин Киевской области, к вечеру воскресенья было взято под усиленную охрану.
Обновлено в 12:32
Энергетика

В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

Обновлено вчера в 22:00
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено вчера в 13:14
Гаджеты

Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии

Автор взял Samsung Galaxy S7 edge, Galaxy S8, Galaxy S9+ и Galaxy S10+.
Обновлено в 09:03
Общество

Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео

В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Политика

Зеленский набирает, Порошенко теряет: социологи обновили данные экзитпола

Всеукраинская академия мониторинга, анализа и прогноза 21 апреля в 17:20 опубликовала новые данные экзитпола, согласно которым за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 72,8% избирателей За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, отдали голоса 22,9% опрошенных.
Обновлено в 10:26
Политика

Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку

В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
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Николай Басков
Певец
Российский эстрадный и оперный певец. Известен также как телеведущий, киноактёр, педагог, кандидат искусствоведения, профессор кафедры вокала. Народный артист Украины, Мастер искусств Молдавии. Народный артист России.
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Алла Пугачёва
Певица
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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