Футбол

Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в АвстрииЧемпионат 16:05

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетил расположение петербургской команды, которая в настоящее время находится на сборах в Австрии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Медведев прибыл на сбор «Зенита» в Австрии (фото)

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Гендиректор «Зенита» посетил расположение команды на сборе в Австрии

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Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в Австрии

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Медведев прибыл в расположение «Зенита». Не исключено, что в его планах и матч-реванш с Дзюбой

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Генеральный директор «Зенита» прибыл на сбор команды в Австрию

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В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

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Сборная России по художественной гимнастике завершила выступление на Европейских играх в Минске, завоевав семь медалей, из которых четыре – высшего достоинства.
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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову, на выступление труппа отправилась днем ранее, однако путь до Австралии (даже самый быстрый) занимает не менее суток.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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