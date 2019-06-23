Футбол
Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в АвстрииЧемпионат вчера в 16:05
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетил расположение петербургской команды, которая в настоящее время находится на сборах в Австрии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Медведев прилетел в лагерь «Зенита» решать с Семаком трансферные вопросы
Спорт день за днемвчера в 15:50
Медведев прибыл в расположение «Зенита». Не исключено, что в его планах и матч-реванш с Дзюбой
Спорт уик-эндвчера в 16:18
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Общество
Гороскоп на неделю 24 – 30 июня: Весы проведут революцию, Тельцы почувствуют свободу
Не будь конституция слабее воли, Вы бы совершали на этой неделе подвиги.
Обновлено вчера в 20:00
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 08:57
Энергетика
Цены на нефть растут
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 0,48% — до $65,51 за баррель.
Обновлено в 01:04
Политика
Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Кино
«История игрушек — 4» возглавила российский прокат
Обновлено в 00:38
Религия
С понедельника у православных начинается Петров пост
В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Футбол
Кубок Африки. Сенегал победил Танзанию, Алжир обыграл Кению
Египет с Мо Салахом в матче открытия Кубка Африки-2019 переиграл Зимбабве (1:0).
Обновлено 21 июня в 05:38
Происшествия
В воинской части Казахстана произошел взрыв
На территории воинской части в городе Арысь в Казахстане произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».
Обновлено в 00:49
Культура
Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»
Обновлено вчера в 01:03
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено 22 июня в 10:57
Армия и оружие
Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
Обновлено в 00:54
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Верховную раду экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Пять человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Бангладеш
Не менее пяти человек погибли и около 100 пострадали в результате того, что пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в восточной части Бангладеш.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов
Как пишет РБК, сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны мониторов.
Обновлено в 00:09
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Обновлено в 00:20
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В Приморье ОПГ под видом борцов против наркотиков похищала людей
Во Владивостоке перед судом предстанут шесть местных жителей, которые в течение года похищали приморцев, предъявили им обвинения в распространении наркотиков и требовали деньги с потерпевших деньги под угрозой возбудить уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Артисты поделились впечатлениями от праздника «Алые паруса»
Популярные артисты выступили на главном празднике выпускников «Алые паруса – 2019» в Санкт-Петербурге и поздравили со сцены гостей мероприятия.
Обновлено вчера в 18:06