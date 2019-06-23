Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в АвстрииЧемпионат вчера в 16:05

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетил расположение петербургской команды, которая в настоящее время находится на сборах в Австрии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в Австрии

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