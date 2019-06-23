Футбол
Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в АвстрииЧемпионат вчера в 16:05
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетил расположение петербургской команды, которая в настоящее время находится на сборах в Австрии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Медведев прибыл в расположение «Зенита». Не исключено, что в его планах и матч-реванш с Дзюбой
Спорт уик-эндвчера в 16:18
Медведев прилетел в лагерь «Зенита» решать с Семаком трансферные вопросы
Спорт день за днемвчера в 15:50
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Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Авто
Volkswagen сделал фургон для полицейских собак
Вслед за фургоном для перевозки задержанных Volkswagen разработал ещё один полицейский автомобиль --- на сей раз для четвероногих полицейских.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций
Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Технологии
Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 02:02
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Аргентинцы обыграли сборную Катара и вышли в плей-офф Кубка Америки
На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, сборная Аргентины в заключительном туре группового этапа оказалась сильнее команды Катара со счетом 2:0 и вышла со второго места в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 01:11
Транспорт
Лодочная станция откроется на берегу Большого пруда в Зеленограде
Лодочная станция в Зеленограде скоро откроется в парке Победы на берегу Большого пруда, со стороны Центрального проспекта.
Обновлено в 01:47
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Бангладеш из-за схода поезда с рельсов погибли шесть человек
Пять вагонов Upaban Express сошли с рельсов около 23:40 23 июня из-за поломки дренажной трубы на канале Барамчал, сообщили изданию полицейские и сотрудники железной дороги.
Обновлено в 01:18
Общество
Россияне назвали главные черты советской эпохи
Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия
Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в понедельник рассмотрели и одобрили ратификацию договора о запрещении ядерного оружия, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:11
Экономика
Европейские страны расставили по доступности электроэнергии
Россия заняла 12-е место по доступности и третье — по стоимости электроэнергии в рейтинге европейских стран.
Обновлено в 02:16
Экономика
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Шоу-бизнес
Татьяна Лютаева показала, как выглядела 33 года назад
Артистке переслал снимки оператор Михаил Мукасей, а она решила показать их своим поклонникам.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Полиция задержала двух провокаторов на митинге в Петербурге
Обновлено вчера в 13:30
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Путешествия
Свыше 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии
Свыше 700 человек обратились по горячей линии в Роспотребнадзор, которая была открыта два дня назад в связи с ситуацией в Грузии.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Обновлено вчера в 23:16
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Политика
Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк
Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Политика
В рязанском училище ВДВ состоялся выпускной
23 июня в рязанском училище прошел выпускной у более чем 500 офицеров и 200 прапорщиков.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Музыка
Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет
Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58