Футбол
Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в АвстрииЧемпионат 16:05
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетил расположение петербургской команды, которая в настоящее время находится на сборах в Австрии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:55, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:52
Общество
Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами
Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Футбол
Аленичев сомневается, что был назначен в «Спартак» вопреки желанию Федуна
Владелец «Спартака» Леонид Федун намекал, что специалист был назначен главным тренером команды в 2015 году вопреки его желанию.
Обновлено в 18:18
Футбол
«Барселона» не заинтересована в возвращении Дани Алвеса
Обновлено в 17:16
Происшествия
МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
РБК сравнил оценки ООН с действующим демографическим прогнозом Росстата от декабря 2018 года и обнаружил, что практически по всем параметрам прогноз ООН гораздо пессимистичнее.
Обновлено в 17:00
Общество
Сахалинские статистики готовятся отметить профессиональный праздник
25 июня статистики России отмечают свой профессиональный праздник — День работника статистики.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено в 16:56
Общество
В ОНФ выяснили, каких учителей не хватает в России
Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» выяснили, каких учителей не хватает в российских школах.
Обновлено в 18:00
Экономика
Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше
Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
Обновлено в 18:33
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Политика
Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20
В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:43
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Здоровье
Недетский дом
"Пациентами новой клиники станут ребята, пережившее горе, например, из-за утраты близкого или травли в школе и дома", - рассказала директор центра им. Г.Е. Сухаревой, Марина Бебчук.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман поразила своим фото топлесс
Актриса озадачила поклонников неожиданным снимком. Фанаты 52-летней Николь Кидман в шоке.
Обновлено в 14:00
Космос
NASA представило приложение для создания селфи в космосе
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Политика
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщили организаторы митинга.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек
Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.
Обновлено в 11:25
Происшествия
У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах
Обновлено в 16:10
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина
Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Экономика
Долг казино красен
В пресс-службе ВТБ подтвердили, что в рамках урегулирования проблемной задолженности ООО «Руслайн 2000» и инициированного в связи с этим банкротного процесса против поручителя должника — кипрской компании Tandum Ltd — судом в качестве обеспечительных мер были приняты решения об аресте пакетов акций трех черногорских компаний, принадлежащих Алекперу Исмаилову.
Обновлено в 18:42
Политика
Как США намерены урегулировать палестино-израильский конфликт
Накануне американская администрация опубликовала часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, над которым начиная с 2017 года вёл работу Белый дом.
Обновлено в 14:53
Хоккей
Экс-форвард «Трактора» Якуценя завершил игровую карьеру
Нападающий Максим Якуценя объявил о завершении карьеры игрока, сообщает телеграм-канал экс-руководителя пресс-службы «Трактора» Игоря Жукова.
Обновлено в 17:58
Энергетика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:48