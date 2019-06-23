Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в АвстрииЧемпионат 16:05

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетил расположение петербургской команды, которая в настоящее время находится на сборах в Австрии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в Австрии

Спорт день за днем

Происшествия В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Общество Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".

Футбол Аленичев сомневается, что был назначен в «Спартак» вопреки желанию Федуна Владелец «Спартака» Леонид Федун намекал, что специалист был назначен главным тренером команды в 2015 году вопреки его желанию.

Происшествия МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Политика ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата РБК сравнил оценки ООН с действующим демографическим прогнозом Росстата от декабря 2018 года и обнаружил, что практически по всем параметрам прогноз ООН гораздо пессимистичнее.

Общество Сахалинские статистики готовятся отметить профессиональный праздник 25 июня статистики России отмечают свой профессиональный праздник — День работника статистики.

Шоу-бизнес Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.

Кино Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу» Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.

Общество В ОНФ выяснили, каких учителей не хватает в России Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» выяснили, каких учителей не хватает в российских школах.

Общество Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.

Политика Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20 В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Экономика Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.

Здоровье Недетский дом "Пациентами новой клиники станут ребята, пережившее горе, например, из-за утраты близкого или травли в школе и дома", - рассказала директор центра им. Г.Е. Сухаревой, Марина Бебчук.

Политика В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщили организаторы митинга.

Происшествия Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Экономика Долг казино красен В пресс-службе ВТБ подтвердили, что в рамках урегулирования проблемной задолженности ООО «Руслайн 2000» и инициированного в связи с этим банкротного процесса против поручителя должника — кипрской компании Tandum Ltd — судом в качестве обеспечительных мер были приняты решения об аресте пакетов акций трех черногорских компаний, принадлежащих Алекперу Исмаилову.

Политика Как США намерены урегулировать палестино-израильский конфликт Накануне американская администрация опубликовала часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, над которым начиная с 2017 года вёл работу Белый дом.

Хоккей Экс-форвард «Трактора» Якуценя завершил игровую карьеру Нападающий Максим Якуценя объявил о завершении карьеры игрока, сообщает телеграм-канал экс-руководителя пресс-службы «Трактора» Игоря Жукова.