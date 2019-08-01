Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Южно-Сахалинск в рамках своего рабочей поездки по Сахалинской области.

Медведев прибыл в Южно-Сахалинск с рабочим визитом

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