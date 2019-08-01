Политика

Медведев прибыл в Южно-СахалинскREGNUM вчера в 06:38

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Южно-Сахалинск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, сообщает 1 августа пресс-служба правительства РФ. Отмечается, что Медведев встретится с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
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