Политика
Медведев прибыл в Южно-СахалинскREGNUM вчера в 06:38
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Южно-Сахалинск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, сообщает 1 августа пресс-служба правительства РФ. Отмечается, что Медведев встретится с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
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Медведев осмотрит соцобъекты в Чите и встретится с Осиповым
Московский Комсомолец Чита31 июля в 20:09
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Политика
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Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила о том, что не поддерживает продление санкций в отношении РФ, во время беседы с корреспондентом украинского издания "Новое время".
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Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
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В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
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С 4 августа в России вступает в силу закон, который вводит ещё один тип страхования, а именно пункт пункт о страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций.
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Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
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Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания
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Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
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Renault Arkana теперь стоит больше миллиона
«Топовый» кроссовер на российском рынке, комплектация Edition One, подорожал на 25 тыс. рублей, и теперь автомобиль в этой версии стоит 1 524 990 рублей.
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Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Авто
Toyota анонсировала новый RAV4 с другим названием и дизайном
Компания Toyota собирается вывести кроссовер RAV4 последней генерации на новый рынок. Для этого марка меняет название своего бестселлера.
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Общество
Дождливая погода ожидается в Иркутской области на выходных
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать спелые арбузы и дыни
Обновлено вчера в 09:39
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Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
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Освобожденные из «китовой тюрьмы» косатки объединились
Обновлено вчера в 12:51
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Администрация Зеленского сохранит запрет на российские соцсети
Администрация нового украинского президента Владимира Зеленского сохранит запрет для граждан страны на пользование российскими социальными сетями.
Обновлено вчера в 23:53
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
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В Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызовут дождь
В Красноярском крае и Иркутской области специалисты приступили к искусственному вызыванию дождей для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 10:10
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Япония с пониманием относится к позиции США по ДРСМД
Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему.
Обновлено вчера в 23:42