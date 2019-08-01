Политика
Медведев прибыл в Южно-СахалинскREGNUM 06:38
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Южно-Сахалинск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, сообщает 1 августа пресс-служба правительства РФ. Отмечается, что Медведев встретится с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний
Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Общество
Россия приостановит ввоз персиков и слив из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз на территорию России косточковых и семечковых культур из Китая.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Политика
МИД Германии обвинил Россию в разрыве ДРСМД
Россия не смогла выполнить свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), что привело к прекращению действия соглашения.
Обновлено в 17:08
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Баскетбол
Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019
Центровой «Детройта» Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019 в Китае.
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал, что его сын начал врать
Напомним: Шепелев воспитывает шестилетнего сына самостоятельно после смерти его гражданской жены, певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 12:57
Авто
Новое поколение Volkswagen Tiguan появится в 2022 году
Первое поколение модели выпускалось более 10 лет, тогда как нынешнее получит куда более короткий жизненный цикл, так как компания уже вовсю разрабатывает совершенно новый Tiguan, серийное производство которого намечено на 2022 год.
Обновлено в 19:54
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Обновлено в 11:41
Транспорт
ГИБДД показала на карте все свои дорожные камеры
Обновлено вчера в 04:25
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Экономика
Такси оказалось для россиян выгоднее автомобиля
В исследовании учитывали стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, а также средние цены на такси и уровень доходов.
Обновлено вчера в 11:31
Экономика
Kinross Gold забрала юниорное золото
Компания заплатила $283 млн за актив экс-главы "Полюса" Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями.
Обновлено в 19:02
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Политика
Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ
Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ.
Обновлено в 12:48
Культура
Бывший глава немецкого банка зазвездился на YouTube
Бывший главный исполнительный директор немецкого банка Sparkasse Leverkusen, 65-летний Манфред Херпольшеймер решил стать YouTube-блогером, пишет Bloomberg.
Обновлено в 20:02
Финансы
Рынки отреагировали снижением на решение ФРС по ставке
Торги на российском рынке акций были уже закрыты на момент объявления решения ФРС по ставке, поэтому отыгрывать это событие спекулянты будут в четверг, но и здесь вряд ли стоит ожидать какого-либо позитива.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено в 19:25
Происшествия
Двое погибли, еще четверо пострадали в массовом ДТП под Краснодаром
Как стало известно РЕН ТВ, в результате аварии погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе ребенок.
Обновлено в 21:35
Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Общество
Искусственные дожди вызовут в Сибири для борьбы с пожарами
Обновлено в 04:45