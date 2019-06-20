Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером БелоруссииКомсомольская правда 10:43

Сайт kp.ru писал о том, что в конце мая лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили своим правительствам проработать эту тему. В рамках визита в Минск Медведев посетит церемонию открытия II Европейских игр и будет принят самим главой государства.

Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии

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