Политика

Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером БелоруссииКомсомольская правда 10:43

Сайт kp.ru писал о том, что в конце мая лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили своим правительствам проработать эту тему. В рамках визита в Минск Медведев посетит церемонию открытия II Европейских игр и будет принят самим главой государства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведев прибыл в Минск

РИА Новости09:35

Медведев прилетел в Минск

Аргументы и Факты10:38

Медведев проводит переговоры с Румасом в Минске

Российская газета10:37

Медведев и Лукашенко начали двусторонние переговоры

ТАСС12:01

Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии

Комсомольская правда10:43

Поговорят о торговле и инвестициях: Медведев в Минске встретится с Румасом

SM News01:51

Дмитрий Медведев едет в Минск углублять интеграцию

Газета.Ru01:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

Обновлено в 13:49
Политика

Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
Обновлено в 14:46
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Политика

Додон заверил Медведева в желании Молдавии быть вместе с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.
Обновлено в 13:40
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Здоровье

Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС

По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено в 06:24
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 03:46
Политика

В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции

В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 08:25
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Политика

Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова

Сотрудники штаба Навального в Петербурге утверждают, что им удалось заснять на видео, как в администрации Выборгского района заполняют подписные листы за врио губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 13:18
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова в эротичном боди поздравила выпускников в Кремле

Кстати, недавно Бузова приняла участие в скандальном проекте, в котором призналась, что пошла бы на близость со своим бывшим мужем, Дмитрием Тарасовым, несмотря на то, что они расставались со скандалом и до сих пор не общаются никак.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Придется стать королем: принц Уильям празднует 37-летие

Принц Уильям отмечает день рождения: 21 июня, принцу Уильяму исполнилось 37 лет.
Обновлено в 14:56
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

«Адмирал Касатонов» завершил второй этап ходовых испытаний

Обновлено в 09:44
Происшествия

Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию

4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Здоровье

Власти Мурманской области хотят менять систему здравоохранения

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в ближайшее время в регионе высадится десант из Минздрава России, чтоб провести предметный аудит, на базе которого вместе с местными врачами будет подготовлена стратегия развития всей системы здравоохранения и каждого медицинского учреждения на 5 лет.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США

Обновлено в 05:50
Происшествия

Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату

Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03
Политика

США продлили на год санкции против КНДР

Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Обновлено в 13:31
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Транспорт

Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным

Обновлено в 10:06
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Обновлено в 11:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное