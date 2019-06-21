Политика
Медведев прибыл в Минск для переговоров с РумасомiReactor 09:46
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом Минск, где он намерен провести переговоры с премьером Белоруссии Сергеем Румасом.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Политика
В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
Обновлено в 17:10
Общество
Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной
Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена - самая точная цифра потерь Советского Союза в войне - 26,6 млн человек.
Обновлено в 18:07
Здоровье
Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС
По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено в 06:24
Политика
В киевском гей-параде пройдет колонна гомосексуалистов-участников «АТО»
В гей-параде, который состоится в Киеве 23 июня, будет отдельная колонна ЛГБТ-участников «АТО».
Обновлено в 16:00
Политика
Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова
Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 12:39
Политика
Обострилась обстановка в столице Грузии
Непосредственным поводом для начала протестов, как сообщается, стал тот факт, что российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на заседании Ассамблеи занял место грузинского спикера.
Обновлено в 04:02
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»
В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:59
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Обновлено в 09:58
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список
Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Более 30 машин скорой помощи получит Дагестан дополнительно за счет экономии в 2019 году
Ранее сообщалось, что власти Дагестана в 2019 году планируют приобрести 70 машин скорой помощи, на эти цели из регионального бюджета планируется направить более 250 млн рублей.
Обновлено в 16:42
Авто
Опубликован список самых надежных марок автомобилей
Обновлено в 07:05
Спорт
В Минске открылись Европейские игры-2019
Обновлено в 18:02
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено в 17:40
Политика
Трамп предупредил Иран об ударе
По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
Обновлено в 06:08
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Политика
Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
Обновлено в 17:56
Политика
США продлили на год санкции против КНДР
Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Обновлено в 13:31
Футбол
Рибери забил самый красивый гол бундеслиги сезона-2018/19
Мяч полузащитника «Баварии» Франка Рибери в ворота «Айнтрахта» (5:1) в матче заключительного 34-го тура бундеслиги признан лучшим голом турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 16:24
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Космос
Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли
В ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» были выявлены замечания.
Обновлено в 04:42