Политика

Медведев прибыл в Минск для переговоров с РумасомiReactor 09:46

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом Минск, где он намерен провести переговоры с премьером Белоруссии Сергеем Румасом.
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Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии

Комсомольская правда10:43

Медведев прилетел в Минск

Аргументы и Факты10:38

Поговорят о торговле и инвестициях: Медведев в Минске встретится с Румасом

SM News01:51

Медведев прибыл в Минск

РИА Новости09:35

Медведев и Лукашенко начали двусторонние переговоры

ТАСС12:01

Медведев проводит переговоры с Румасом в Минске

Российская газета10:37

Медведев обсудит с премьером Белоруссии в Минске торговлю, энергетику и сельское хозяйство

ПРАЙМвчера в 17:17
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
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Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена - самая точная цифра потерь Советского Союза в войне - 26,6 млн человек.
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Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

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Здоровье

Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС

По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
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Политика

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В гей-параде, который состоится в Киеве 23 июня, будет отдельная колонна ЛГБТ-участников «АТО».
Обновлено в 16:00
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Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова

Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 12:39
Политика

Обострилась обстановка в столице Грузии

Непосредственным поводом для начала протестов, как сообщается, стал тот факт, что российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на заседании Ассамблеи занял место грузинского спикера.
Обновлено в 04:02
Кино

Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»

В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:59
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Обновлено в 09:58
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено в 16:43
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список

Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Более 30 машин скорой помощи получит Дагестан дополнительно за счет экономии в 2019 году

Ранее сообщалось, что власти Дагестана в 2019 году планируют приобрести 70 машин скорой помощи, на эти цели из регионального бюджета планируется направить более 250 млн рублей.
Обновлено в 16:42
Авто

Опубликован список самых надежных марок автомобилей

Обновлено в 07:05
Спорт

В Минске открылись Европейские игры-2019

Обновлено в 18:02
Политика

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено в 17:40
Политика

Трамп предупредил Иран об ударе

По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
Обновлено в 06:08
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
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Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Политика

Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
Обновлено в 17:56
Политика

США продлили на год санкции против КНДР

Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
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Рибери забил самый красивый гол бундеслиги сезона-2018/19

Мяч полузащитника «Баварии» Франка Рибери в ворота «Айнтрахта» (5:1) в матче заключительного 34-го тура бундеслиги признан лучшим голом турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 16:24
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Космос

Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли

В ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» были выявлены замечания.
Обновлено в 04:42
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