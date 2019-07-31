Лесные пожары
Медведев прибыл в Красноярск на совещание по лесным пожарамРЕН ТВ вчера в 11:43
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, где проведет совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири. Ранее по поручению премьера в регион прилетел глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Во вторник было поручено усилить группировку МЧС в регионе.
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В Красноярске завершилось совещание Дмитрия Медведева по ситуации с лесными пожарами
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В Красноярск прилетает Дмитрий Медведев, он проведет экстренное совещание прямо в аэропорту
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