Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, где проведет совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири. Ранее по поручению премьера в регион прилетел глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Во вторник было поручено усилить группировку МЧС в регионе.

Медведев прибыл в Красноярск на совещание по лесным пожарам

Финансы ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.

Политика Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири.

Происшествия Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.

Политика Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.

Политика Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.

Гаджеты G.Skill представила оптимизированные для Ryzen 3000 модули DDR4-3800 Компания G.Skill представила в серии Trident Z Neo новые комплекты модулей оперативной памяти DDR4-3800, которые наилучшим образом оптимизированы для использования с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии и настольной платформой AMD X570.

Общество Упрощен порядок сделок с недвижимостью 31 июля вступают в силу поправки, внесенные в закон «О государственной регистрации недвижимости».

Экономика Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.

Футбол Ибрагимович призвал «МЮ» отпустить Погба Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович призвал руководство "красных дьяволов" мудро поступить в проблемной ситуации с полузащитником Полем Погба, который желает покинуть "Олд Траффорд".

Политика Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.

Футбол Украинец Хачериди станет игроком ЦСКА Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА.

Происшествия Истребитель ВВС США разбился в Калифорнии Американский военный истребитель F/A-18E потерпел крушение недалеко от Долины Смерти, которая находится в штате Калифорния.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Экономика Aston Martin опустился на новое дно Новый обвал, в рамках которого стоимость бумаг упала на 22 процента, связан с выходом отчетности Aston Martin.

Армия и оружие Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.

Происшествия В Татарстане предотвратили теракт ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.

Экономика «Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.

Происшествия В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.

Общество Суд установил порядок встреч Глушакова с детьми Алиса Образцова, адвокат экс-супруги Дениса Глушакова - Дарьи, рассказала о том, какие условия общения со своими детьми для бывшего капитана московского "Спартака" установил суд.