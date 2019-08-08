Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭСТАСС 12:55
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата. Также российский премьер проведет отдельную встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
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