Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата. Также российский премьер проведет отдельную встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС

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