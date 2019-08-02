Политика

Медведев прибыл на курильский остров ИтурупЭкономика сегодня 00:00

Стоит напомнить, что в последний раз Медведев был на острове Итуруп четыре года назад. Глава правительства тогда встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Итуруп", ознакомился с работой местного аэропорта и портового пункта Курильский.
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Финансы

Курс доллара пробил отметку в 65 рублей

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Обновлено в 01:31
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Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
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Армия и оружие

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Итуруп
Остров
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