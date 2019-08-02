Стоит напомнить, что в последний раз Медведев был на острове Итуруп четыре года назад. Глава правительства тогда встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Итуруп", ознакомился с работой местного аэропорта и портового пункта Курильский.

Происшествия На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.

Политика В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика В администрации США сообщили о введении новых санкций против России Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

Футбол РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком» Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Общество Названо самое чистое место для купания в Крыму Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.

Происшествия Московские суды арестовали 88 человек за несанкционированную акцию 27 июля Столичные суды за неделю арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

Энергетика Рост прибыли Chevron во 2-м квартале превысил прогнозы Добыча нефти и газа Chevron во втором квартале увеличилась на 9,1%, до 3,08 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Наука Древний храм с сокровищами обнаружили в водах Нила Археологи обнаружили неизвестные храмы с сокровищами, которые находились в древнем городе Гераклионе, затопленного водами Нила.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Происшествия Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.

Происшествия В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.

Музыка Певица Кэти Перри заплатит почти $3 млн штрафа за плагиат Жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса обязало американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат, сообщает Associated Press.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.

Политика Американцев предупредили об опасности пребывания на Украине Посольство США предупредило граждан об опасности пребывания на Украине в течении всего августа. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Политика Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.