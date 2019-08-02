Политика
Медведев прибыл на курильский остров ИтурупЭкономика сегодня 00:00
Стоит напомнить, что в последний раз Медведев был на острове Итуруп четыре года назад. Глава правительства тогда встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Итуруп", ознакомился с работой местного аэропорта и портового пункта Курильский.
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Происшествия
На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция
Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Политика
В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией
В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:58
Политика
Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:25
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Футбол
РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Нападение пожарного с ножом на полицейских в Сургуте попало на видео
Нападение вооруженного ножом пожарного на полицейских в Сургуте попало на видео.
Обновлено в 10:05
Общество
Названо самое чистое место для купания в Крыму
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Московские суды арестовали 88 человек за несанкционированную акцию 27 июля
Столичные суды за неделю арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 10:24
Энергетика
Рост прибыли Chevron во 2-м квартале превысил прогнозы
Добыча нефти и газа Chevron во втором квартале увеличилась на 9,1%, до 3,08 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Обновлено в 10:27
Наука
Древний храм с сокровищами обнаружили в водах Нила
Археологи обнаружили неизвестные храмы с сокровищами, которые находились в древнем городе Гераклионе, затопленного водами Нила.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Обновлено вчера в 14:55
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста
В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.
Обновлено в 10:25
Музыка
Певица Кэти Перри заплатит почти $3 млн штрафа за плагиат
Жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса обязало американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 22:15
Музыка
Maruv представила русскоязычный клип «Между нами»
Обновлено в 10:16
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Здоровье
В Петербурге появится Совет по развитию здравоохранения
В Петербурге появится Совет по развитию здравоохранения.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Американцев предупредили об опасности пребывания на Украине
Посольство США предупредило граждан об опасности пребывания на Украине в течении всего августа. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
Обновлено в 10:28
Политика
Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер
ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
Обновлено в 05:44
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15