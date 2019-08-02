Политика

Медведев прибыл на курильский остров ИтурупЭкономика сегодня 00:00

Стоит напомнить, что в последний раз Медведев был на острове Итуруп четыре года назад. Глава правительства тогда встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Итуруп", ознакомился с работой местного аэропорта и портового пункта Курильский.
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«Это наша земля». Медведев на Итурупе оценил развитие экономики и соцсферы Курил

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Медведев оценил изменения на Итурупе за последние десять лет

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Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп

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Медведев отметил позитивное развитие Курильских островов

Московский Комсомолец02:17

Медведев прилетел на Курильские острова

Газета.Ruвчера в 23:51

Медведев прилетел на Курилы

Коммерсантъвчера в 23:49

Медведев прилетел на остров Итуруп

RT на русскомвчера в 23:35
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Происшествия

На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция

Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Политика

В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией

В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:58
Политика

Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:25
Политика

В администрации США сообщили о введении новых санкций против России

Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Футбол

РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Нападение пожарного с ножом на полицейских в Сургуте попало на видео

Нападение вооруженного ножом пожарного на полицейских в Сургуте попало на видео.
Обновлено в 10:05
Общество

Названо самое чистое место для купания в Крыму

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Московские суды арестовали 88 человек за несанкционированную акцию 27 июля

Столичные суды за неделю арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 10:24
Энергетика

Рост прибыли Chevron во 2-м квартале превысил прогнозы

Добыча нефти и газа Chevron во втором квартале увеличилась на 9,1%, до 3,08 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Обновлено в 10:27
Наука

Древний храм с сокровищами обнаружили в водах Нила

Археологи обнаружили неизвестные храмы с сокровищами, которые находились в древнем городе Гераклионе, затопленного водами Нила.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы

Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Купленные Турцией С-400 не будут интегрированы в систему ПРО НАТО

Обновлено в 07:31
Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги

Обновлено вчера в 14:55
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Обновлено в 08:29
Происшествия

Преемника лидера криминального мира Япончика зарезали в Запорожье

Обновлено в 05:21
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Религия

Патриарх Кирилл пожертвовал деньги пострадавшим от паводка в Приамурье

Обновлено в 06:25
Происшествия

В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста

В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.
Обновлено в 10:25
Музыка

Певица Кэти Перри заплатит почти $3 млн штрафа за плагиат

Жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса обязало американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 22:15
Музыка

Maruv представила русскоязычный клип «Между нами»

Обновлено в 10:16
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области

Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Здоровье

В Петербурге появится Совет по развитию здравоохранения

В Петербурге появится Совет по развитию здравоохранения.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Американцев предупредили об опасности пребывания на Украине

Посольство США предупредило граждан об опасности пребывания на Украине в течении всего августа. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
Обновлено в 10:28
Здоровье

Какие продукты полезны для женского здоровья, рассказали специалисты

Обновлено в 09:54
Политика

Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер

ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
Обновлено в 05:44
Общество

Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна

Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
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Итуруп
Остров
Остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный остров архипелага. Согласно административно-территориальному устройству России входит в состав Курильского городского округа Сахалинской области. Принадлежность острова оспаривает Япония, которая рассматривает его территорию как часть субпрефектуры Нэмуро префектуры Хоккайдо. По самой распространённой версии название острова Итуруп восходит к слову «этороп», что в переводе с айнского языка означает «медуза».
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