Политика
Дмитрий Медведев прибыл на Курилы, на остров ИтурупПервый канал 00:54
Поездка посвящена развитию региона. В программе — посещение местных предприятий, оздоровительного комплекса, а также строек — на Итурупе возводят школу и жилые дома. Об экономике Курильских островов шла речь и на совещании, которое премьер провел утром в Южно-Сахалинске.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Происшествия
На несанкционированных акциях в Москве поймали 134 уклониста
"Следственными органами Следственного комитета РФ установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы", - сказала Петренко.
Обновлено в 12:08
Футбол
Антон Миранчук восстановился и может сыграть с «Крыльями Советов»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед завтрашним матчем 4-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" заявил, что полузащитник Антон Миранчук восстановился после травмы.
Обновлено в 10:48
Происшествия
На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь
Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.
Обновлено в 11:24
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии
Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 10:12
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено в 10:11
Происшествия
В подмосковном Одинцово загорелась мебельная фабрика
На мебельной фабрике в подмосковном Одинцово начался пожар.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Депутат Старшинов предложил увеличить с трех до 72 часов срок задержания протестующих
Депутат Государственной Думы от "Единой России" Михаил Старшинов предложил прописать в законе возможность продлить срок задержания участников несанкционированных акций с трех до 72 часов.
Обновлено в 11:23
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Трамп по телефону предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 06:34
Наука
Физики подсчитали, сколько автомобилей со взломанным автопилотом способны парализовать движение
Американские физики с помощью теорий засорения и перколяции подсчитали, сколько компьютеров машин должно быть взломано, чтобы в городе наступил транспортный коллапс.
Обновлено в 03:09
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Отмечается, что теперь женщины, достигшие 21 года, смогут самостоятельно получать паспорт для вылета за границу без согласия опекуна мужского пола.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Россия испытает стратегический бомбардировщик нового поколения
Стратегический бомбардировщик-невидимка нового поколения ПАК ДА, разрабатываемый для Аэрокосмических сил России, пройдет испытания в Центре летных испытаний и разработок в подмосковном городе Жуковский, сообщила в пятницу, 2 августа авиастроительная компания "Туполев".
Обновлено в 10:43
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Футбол
Ларссон проводит первую тренировку в «Спартаке»
Обновлено в 09:56
Музыка
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
Обновлено в 09:46
Музыка
Суд обязал Кэти Перри и соавторов выплатить почти $3 млн за плагиат
Суд присяжных постановил, что американская певица Кэти Перри и соавторы песни Dark horse, выпущенной в 2013 году и взорвавшей мировые чарты, а ныне ставшей причиной разбирательства в нарушении авторских прав, должны выплатить 2,78 млн долларов в качестве компенсации за плагиат.
Обновлено в 05:41
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Политика
Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала
Украинских интернет-пользователей разозлил снимок из спортзала, опубликованный президентом Владимиром Зеленским в Instagram.
Обновлено в 08:39
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56