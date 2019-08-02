Политика

Дмитрий Медведев прибыл на Курилы, на остров ИтурупПервый канал 00:54

Поездка посвящена развитию региона. В программе — посещение местных предприятий, оздоровительного комплекса, а также строек — на Итурупе возводят школу и жилые дома. Об экономике Курильских островов шла речь и на совещании, которое премьер провел утром в Южно-Сахалинске.
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Медведев отметил позитивное развитие Курильских островов

Московский Комсомолец02:17

Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп

Вести.Ru00:05

Медведев прибыл на Курилы

ТАССвчера в 23:26

Медведев прилетел на Курильские острова

Газета.Ruвчера в 23:51

Медведев прилетел на Курилы

Коммерсантъвчера в 23:49

Медведев прилетел на остров Итуруп

RT на русскомвчера в 23:35

Медведев оценил изменения на Итурупе за последние десять лет

РИА Новости02:04
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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На несанкционированных акциях в Москве поймали 134 уклониста

"Следственными органами Следственного комитета РФ установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы", - сказала Петренко.
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед завтрашним матчем 4-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" заявил, что полузащитник Антон Миранчук восстановился после травмы.
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На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь

Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии

Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.
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В подмосковном Одинцово загорелась мебельная фабрика

На мебельной фабрике в подмосковном Одинцово начался пожар.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Депутат Старшинов предложил увеличить с трех до 72 часов срок задержания протестующих

Депутат Государственной Думы от "Единой России" Михаил Старшинов предложил прописать в законе возможность продлить срок задержания участников несанкционированных акций с трех до 72 часов.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Физики подсчитали, сколько автомобилей со взломанным автопилотом способны парализовать движение

Американские физики с помощью теорий засорения и перколяции подсчитали, сколько компьютеров машин должно быть взломано, чтобы в городе наступил транспортный коллапс.
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Отмечается, что теперь женщины, достигшие 21 года, смогут самостоятельно получать паспорт для вылета за границу без согласия опекуна мужского пола.
Обновлено вчера в 19:25
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Стратегический бомбардировщик-невидимка нового поколения ПАК ДА, разрабатываемый для Аэрокосмических сил России, пройдет испытания в Центре летных испытаний и разработок в подмосковном городе Жуковский, сообщила в пятницу, 2 августа авиастроительная компания "Туполев".
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Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
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Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
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Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
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ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области

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Суд обязал Кэти Перри и соавторов выплатить почти $3 млн за плагиат

Суд присяжных постановил, что американская певица Кэти Перри и соавторы песни Dark horse, выпущенной в 2013 году и взорвавшей мировые чарты, а ныне ставшей причиной разбирательства в нарушении авторских прав, должны выплатить 2,78 млн долларов в качестве компенсации за плагиат.
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В Москве зафиксировали появление тропических постельных клопов

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Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

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Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

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Катамадзе отменила концерт в Москве

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Остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный остров архипелага. Согласно административно-территориальному устройству России входит в состав Курильского городского округа Сахалинской области. Принадлежность острова оспаривает Япония, которая рассматривает его территорию как часть субпрефектуры Нэмуро префектуры Хоккайдо. По самой распространённой версии название острова Итуруп восходит к слову «этороп», что в переводе с айнского языка означает «медуза».
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