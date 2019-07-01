Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

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