Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета 10:28
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Обновлено в 11:40
Происшествия
Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной
Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
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Космос
Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр
В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.
Обновлено в 05:25
Экономика
Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд
Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Разведка США назвала проблему ракет «Авангард»
Россия произведёт не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
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Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Кино
Джордж Мартин высказался о фанатах «Игры престолов»
Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин высказался о фанатах сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Дело Голунова передали в Следственный комитет
Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено в 15:12
Экономика
Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%
Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).
Обновлено в 03:10
Происшествия
Трое шахтёров погибли в результате подземного толчка в Польше
Трое горняков погибли 1 июля на юге Польши в результате подземного толчка в шахте.
Обновлено в 15:28
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
После инцидента США начали прорабатывать военную операцию с точечными ударами по Ирану, однако в итоге, как говорил президент Дональд Трамп, отказались от нее, посчитав ее непропорциональной действиям Ирана.
Обновлено в 11:55
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Политика
Минюст США не комментирует слова Рябкова об обмене Ярошенко
Министерство юстиции США в понедельник отказалось прокомментировать слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о возможности обмена российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, на содержащихся в заключении в РФ американцев.
Обновлено в 14:22
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве
В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
Обновлено в 15:36
Экономика
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:10
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Коллеги заступились за врача, обвинённого в убийстве в Калининграде
Более 10 тысяч подписей собрала на change.org петиция в защиту врача – анестезиолога-реаниматолога калининградского перинатального центра Элины Сушкевич.
Обновлено в 02:16
Наука
Ученые: тараканы могут выработать иммунитет к любым химикатам
На протяжении следующих шести месяцев ученые подвергали насекомых воздействию ядов, устойчивости к которым у тараканов не было.
Обновлено 29 июня в 10:59
Гаджеты
Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80
В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.
Обновлено в 12:58