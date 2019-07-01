Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета 10:28
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.ТАСС09:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Экономика
Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года
Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Общество
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
Решение о платном въезде в центр Венеции было принято городскими властями в конце февраля.
Обновлено в 12:06
Авто
Bentley анонсировала концепт-кар EXP 100 GT
К своему 100-летию британская марка подготовила концептуальную версию Bentley EXP 100 GT и представит ее уже 10 июля 2019 года.
Обновлено в 07:19
Футбол
Дубль Мане помог Сенегалу разгромить Кению в Кубке африканских наций
В параллельном матче группы С Алжир разгромил Танзанию со счетом 3:0.
Обновлено в 17:17
Общество
Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США
Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Общество
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Общество
Правда или миф: 10 самых популярных домыслов о загаре во время беременности
«Летидор» собрал самые популярные вопросы своих читателей о загаре во время беременности и адресовал их Александру Прокофьеву, врачу-дерматовенерологу, медицинскому эксперту марки La Roche-Posay.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Хоккей
Просветов подписал контракт с «Аризоной»
«Аризона» объявила о подписании контракта новичка с российским голкипером Иваном Просветовым.
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Общество
Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России процветают суеверия, гороскопы и предсказания (Suomen Kuvalehti)
С другой стороны, многие известные приметы существуют в России еще с дохристианского времени.
Обновлено в 18:11
Финансы
ЦБ РФ поднял тему совершенствования страхования вкладов
Банк России приглашает участников рынка к обсуждению консультативного доклада «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации», темой которого является расширение периметра страховой защиты.
Обновлено в 08:54
Энергетика
ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев
ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан.
Обновлено в 16:09
Происшествия
В лагере в Подмосковье детей накормили пряниками с плесенью
Лагерь в Королеве проверят следователи после того, как детей накормили пряниками с плесенью.
Обновлено в 18:38
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Космос
«Главкосмос» поможет Индии подготовить астронавтов к полету
Компания «Главкосмос», входящая в состав «Роскосмоса», поможет Индии подготовить астронавтов к первому в истории этой страны полету в космос на собственном корабле «Гаганьян».
Обновлено в 13:01
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Политика
Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян
Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено в 16:23
Происшествия
В Польше три горняка погибли из-за землетрясения в шахте
В результате землетрясения силой до 2,7 балла на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице три человека погибли, еще шесть получили различные травмы.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Самолет с поврежденным шасси сел в Тель-Авиве
Обновлено в 10:08
Хоккей
Марк Бержевен: «Ахо хочет приехать в Монреаль»
Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен прокомментировал предложение форварду "Каролины" Себастьяну Ахо, который находится в статусе ограниченно свободного агента.
Обновлено в 15:55
Экономика
С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года.
Обновлено в 04:27
Космос
На снимках Марса обнаружена загадочная шестигранная структура
На снимках Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, найдена шестигранная загадочная структура.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции
В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге
Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Армия и оружие
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35
Обновлено в 15:48