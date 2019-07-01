Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Экономика Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.

Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Общество Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года Решение о платном въезде в центр Венеции было принято городскими властями в конце февраля.

Авто Bentley анонсировала концепт-кар EXP 100 GT К своему 100-летию британская марка подготовила концептуальную версию Bentley EXP 100 GT и представит ее уже 10 июля 2019 года.

Футбол Дубль Мане помог Сенегалу разгромить Кению в Кубке африканских наций В параллельном матче группы С Алжир разгромил Танзанию со счетом 3:0.

Общество Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.

Общество Мексиканский город засыпало метровым слоем града Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.

Экономика Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.

Экономика Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10% Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.

Общество Правда или миф: 10 самых популярных домыслов о загаре во время беременности «Летидор» собрал самые популярные вопросы своих читателей о загаре во время беременности и адресовал их Александру Прокофьеву, врачу-дерматовенерологу, медицинскому эксперту марки La Roche-Posay.

Происшествия Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.

Хоккей Просветов подписал контракт с «Аризоной» «Аризона» объявила о подписании контракта новичка с российским голкипером Иваном Просветовым.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Финансы ЦБ РФ поднял тему совершенствования страхования вкладов Банк России приглашает участников рынка к обсуждению консультативного доклада «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации», темой которого является расширение периметра страховой защиты.

Энергетика ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан.

Происшествия В лагере в Подмосковье детей накормили пряниками с плесенью Лагерь в Королеве проверят следователи после того, как детей накормили пряниками с плесенью.

Космос «Главкосмос» поможет Индии подготовить астронавтов к полету Компания «Главкосмос», входящая в состав «Роскосмоса», поможет Индии подготовить астронавтов к первому в истории этой страны полету в космос на собственном корабле «Гаганьян».

Политика Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.

Политика Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.

Происшествия В Польше три горняка погибли из-за землетрясения в шахте В результате землетрясения силой до 2,7 балла на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице три человека погибли, еще шесть получили различные травмы.

Хоккей Марк Бержевен: «Ахо хочет приехать в Монреаль» Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен прокомментировал предложение форварду "Каролины" Себастьяну Ахо, который находится в статусе ограниченно свободного агента.

Экономика С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года.

Космос На снимках Марса обнаружена загадочная шестигранная структура На снимках Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, найдена шестигранная загадочная структура.

Происшествия В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.

Происшествия Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post.