Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета 10:28
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
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Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси
Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Хоккей
Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Экономика
Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером
28 июня Комитет арбитров Объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП признал рекомендацию неисполненной и внес Юсупова в список неблагонадежных корпоративных партнеров сроком на один год.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию
Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 11:00
Политика
МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено в 09:40
Общество
«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области
Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Планы учений Sea Breeze 2019 пришлось изменить якобы из-за действий России, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции
В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Политика
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Общество
В России появятся биометрические банкоматы
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Обновлено в 09:49
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Технологии
Пять российских компаний объединились против «Яндекса»
В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.
Обновлено в 07:00
Политика
ЦИК пока не видит оснований для отмены выборов в Петербурге
ЦИК РФ пока не видит оснований для обращения в суд по поводу отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Медики рассказали, кому вредно есть малину
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Лавров: Россия разберется в инциденте с атакой ВВС Израиля на Дамаск
Москва уже устанавливает факты инцидента в связи с информацией об атаке израильских ВВС на территорию Дамаска, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Политика
Трамп заявил, что встретиться с Ким Чен Ыном «было здорово»
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что "было здорово" встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 11:56
Гаджеты
Samsung сообщила о старте продаж Galaxy A80 в России
Южнокорейская компания Samsung сообщила о старте продаж смартфона Galaxy A80 в России.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Обновлено в 12:43
Общество
СМИ узнали о гонораре Катамадзе за прошлогоднее выступление в Самаре
По данным телеканала, в сентябре прошлого года артистка выступила в Самаре на Дне города.
Обновлено в 10:50
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Футбол
«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича
Обновлено в 12:20
ЖКХ
В Волгограде фактический рост тарифов составил 7,6%
В Волгограде тарифы повысятся реально на 7,6%. С 1 января 2019 года официально коммуналка подорожала на 1,7%, а с сегодняшнего дня — ещё на 2,4%. В своём исследовании аналитики пришли к выводу, что расхождения официального и реального роста цен на услуги ЖКХ нет только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.
Обновлено в 01:17
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына
Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07