Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Политика В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.

Происшествия В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.

Хоккей Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Экономика Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером 28 июня Комитет арбитров Объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП признал рекомендацию неисполненной и внес Юсупова в список неблагонадежных корпоративных партнеров сроком на один год.

Происшествия Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.

Политика МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.

Общество «Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.

Армия и оружие Украина изменила планы учений с США из-за России Планы учений Sea Breeze 2019 пришлось изменить якобы из-за действий России, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Происшествия В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.

Политика ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Общество В России появятся биометрические банкоматы Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.

Происшествия Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33 Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Технологии Пять российских компаний объединились против «Яндекса» В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.

Политика ЦИК пока не видит оснований для отмены выборов в Петербурге ЦИК РФ пока не видит оснований для обращения в суд по поводу отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Армия и оружие Лавров: Россия разберется в инциденте с атакой ВВС Израиля на Дамаск Москва уже устанавливает факты инцидента в связи с информацией об атаке израильских ВВС на территорию Дамаска, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".

Политика Трамп заявил, что встретиться с Ким Чен Ыном «было здорово» Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что "было здорово" встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Гаджеты Samsung сообщила о старте продаж Galaxy A80 в России Южнокорейская компания Samsung сообщила о старте продаж смартфона Galaxy A80 в России.

Общество СМИ узнали о гонораре Катамадзе за прошлогоднее выступление в Самаре По данным телеканала, в сентябре прошлого года артистка выступила в Самаре на Дне города.

Наука В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.

ЖКХ В Волгограде фактический рост тарифов составил 7,6% В Волгограде тарифы повысятся реально на 7,6%. С 1 января 2019 года официально коммуналка подорожала на 1,7%, а с сегодняшнего дня — ещё на 2,4%. В своём исследовании аналитики пришли к выводу, что расхождения официального и реального роста цен на услуги ЖКХ нет только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.