Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета 10:28

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведев пригрозил наказывать за завышение цен на бензин

RT на русском10:59

Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

Ведомости09:42

Медведев пригрозил нефтяникам «расплатой» за высокие цены на бензин

РИА Новости09:50

Медведев: компании «поплатятся» за необоснованное повышение цен на топливо

Коммерсантъ10:56

Медведев пообещал наказание «заигравшимся» с ценами на топливо нефтяникам

РБК09:25

Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

ТАСС09:19

Медведев пригрозил наказывать компании, повышающие цены на бензин

Вечерняя Москва08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Хоккей

Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Экономика

Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером

28 июня Комитет арбитров Объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП признал рекомендацию неисполненной и внес Юсупова в список неблагонадежных корпоративных партнеров сроком на один год.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию

Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Суд вынес приговор четверым членам банды Басаева и Хаттаба

Обновлено в 11:14
Политика

МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено в 09:40
Общество

«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области

Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за России

Планы учений Sea Breeze 2019 пришлось изменить якобы из-за действий России, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Обновлено в 09:51
Политика

ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Общество

В России появятся биометрические банкоматы

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Обновлено в 09:49
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Технологии

Пять российских компаний объединились против «Яндекса»

В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.
Обновлено в 07:00
Политика

ЦИК пока не видит оснований для отмены выборов в Петербурге

ЦИК РФ пока не видит оснований для обращения в суд по поводу отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Обновлено в 10:52
Здоровье

Медики рассказали, кому вредно есть малину

Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Лавров: Россия разберется в инциденте с атакой ВВС Израиля на Дамаск

Москва уже устанавливает факты инцидента в связи с информацией об атаке израильских ВВС на территорию Дамаска, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Политика

Трамп заявил, что встретиться с Ким Чен Ыном «было здорово»

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что "было здорово" встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 11:56
Гаджеты

Samsung сообщила о старте продаж Galaxy A80 в России

Южнокорейская компания Samsung сообщила о старте продаж смартфона Galaxy A80 в России.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Обновлено в 12:43
Общество

СМИ узнали о гонораре Катамадзе за прошлогоднее выступление в Самаре

По данным телеканала, в сентябре прошлого года артистка выступила в Самаре на Дне города.
Обновлено в 10:50
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича

Обновлено в 12:20
ЖКХ

В Волгограде фактический рост тарифов составил 7,6%

В Волгограде тарифы повысятся реально на 7,6%. С 1 января 2019 года официально коммуналка подорожала на 1,7%, а с сегодняшнего дня — ещё на 2,4%. В своём исследовании аналитики пришли к выводу, что расхождения официального и реального роста цен на услуги ЖКХ нет только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.
Обновлено в 01:17
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына

Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное