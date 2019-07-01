Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета 10:28
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.ТАСС09:19
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