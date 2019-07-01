Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета вчера в 10:28

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
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Цены на топливо отпустили в свободное плавание

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Обновлено вчера в 17:01
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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