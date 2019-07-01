Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета вчера в 10:28
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
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16 главных новинок второго полугодия 2019
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Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
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Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
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Сибирские ученые разработают электролет
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия
В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Финансы
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Экономика
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Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд
Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено вчера в 11:11
Футбол
Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Алтайский край включили в пилотный проект по снижению бедности
В программу вошли 13 регионов Минтруд России внес еще пять регионов в пилотный проект по снижению бедности в России: Алтайский и Пермский края, Курганскую область, а также республики Коми и Тыва.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Точный гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: Скорпионов ждут жертвы
Тельцам 2 июля гороскоп настоятельно рекомендует отказаться от мечтаний и фантазий. Сам день будет для знака Зодиака очень плодотворным.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Обновлено вчера в 12:05
Транспорт
Минтранс ограничит совместные поездки на машинах
Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.
Обновлено вчера в 15:28
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал антироссийскую позицию Нино Катамадзе
Певец Юрий Лоза заявил, что не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и россиян, так как не поверил бы в его искренность во время выступления.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
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Американский бьюти-блоге Лори Фейт облысела во время прямого эфира в Instagram, когда нанесла на волосы релаксант.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Ольга Бузова даст концерт в Чите
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Наука
У жертв холокоста обнаружили снижение объема серого вещества
Чешские ученые обнаружили у выживших жертв холокоста уменьшение объема серого вещества по сравнению с их ровесниками: различия наблюдались в областях мозга, связанных с работой памяти, обучением, мотивацией и эмоциями.
Обновлено вчера в 07:29
Авто
GAC GS8 сертифицирован для российского рынка
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Полиция устанавливает личность погибшего мужчины, выпавшего из отсека шасси самолета над Лондоном, сообщил Скотленд-Ярд.
Обновлено вчера в 13:47