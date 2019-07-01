Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета 10:28

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
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Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

ТАСС09:19

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Коммерсантъ10:56

Медведев пригрозил нефтяникам «расплатой» за высокие цены на бензин

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Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

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Медведев пообещал наказание «заигравшимся» с ценами на топливо нефтяникам

РБК09:25

Медведев пригрозил наказывать за завышение цен на бензин

RT на русском10:59

Медведев пригрозил наказывать компании, повышающие цены на бензин

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
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В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
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Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.
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Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
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