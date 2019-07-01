Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета 10:28
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
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Общество
Мексиканский город завалило градом
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Политика
Роскомнадзор вновь пригрозил Google новым штрафом
26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ в соответствии с законом подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. Между тем, в феврале стало известно, что Google удалил из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной в РФ информации.
Обновлено в 13:30
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Бари Алибасов кинул Дмитрия Шепелева
Обновлено в 06:12
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:09
Политика
Суд Стамбула признал «Эргенекон» несуществующим движением
Высший уголовной суд Стамбула признал движение «Эргенекон» несуществующей организацией.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток
Обновлено в 12:53
Происшествия
Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево
"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Происшествия
При теракте в Кабуле пострадали десятки людей
В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 65 человек, как минимум 10 погибли.
Обновлено в 02:51
Хоккей
Вратарь Сергей Бобровский перешёл во «Флориду»
В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх. 30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года.
Обновлено в 13:03
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Транспорт
В Тверской области откроют новый участок магистрали М-11
В открытии нового участка магистрали, как предполагается, примут участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Кадыров отреагировал на нападение на пост полиции в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам и близким полицейского, погибшего в результате нападения на пост полиции в Ачхой-Мартановском районе республики.
Обновлено в 13:44
Экономика
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Здоровье
Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка
Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено в 02:49
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Обновлено в 11:40
Гаджеты
Увеличение объёма кеш-памяти обеспечит для AMD Ryzen 3000 прирост быстродействия в играх на 20 %
Естественно, и многие другие виды нагрузок выиграли от увеличения объёма кеш-памяти, просто AMD решила заострить внимание на играх.
Обновлено в 08:41
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Политика
Грузия сменит посла на Украине
Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.
Обновлено в 12:20
Футбол
«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»
Обновлено в 12:07
Футбол
«Ювентус» объявил о подписании Рабьо
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40