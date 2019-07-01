Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета вчера в 10:28
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
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Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Транспорт
Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию
Во вторник стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.
Обновлено в 03:22
Авто
«Автостат» назвал десять самых доступных по цене автомобилей в России
Список самых доступных автомобилей в России возглавила Lada Granta со средней ценой 552,9 тыс. руб. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 03:49
Общество
Радий Хабиров потребовал уволить главу Октябрьского района Уфы
В ходе оперативного совещания в башкирском правительстве Радий Хабиров остался недоволен работой главы администрации Октябрьского района Уфы.
Обновлено в 02:18
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Движение по трассе «Сибирь» в Тулуне возобновлено
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области, которое было прервано из-за подтопления, запущено в обе стороны в тестовом режиме.
Обновлено в 02:38
Политика
В центре Харькова установлены виселицы
Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Кино
Netflix показал, как будут выглядеть персонажи нового «Ведьмака»
В Twitter появились кадры со съемочной площадки нового американо-польского сериала «Ведьмак».
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
МЧС подтвердило гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области
Из-за наводнения в результате паводка в Иркутской области погибли 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.
Обновлено в 02:22
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли 500 миллионов рублей
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», во время обысков у экс-прокурора обнаружили 50 млн рублей, еще более 70 млн нашли в арендованной банковской ячейке.
Обновлено в 04:01
Экономика
Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн
Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.
Обновлено в 03:29
Экономика
Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию
ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Кино
Российский режиссер вошел в список членов Американской киноакадемии
Российский режиссер Сергей Дворцевой вошел в список членов Американской киноакадемии, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 04:20
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Армия и оружие
Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze
«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
Более 4 трлн рублей вложено в незавершенные стройки из бюджета РФ
В ведомстве добавили, что на государственные стройки, которые были приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4,3 тыс. объектов), направлено 260 млрд рублей.
Обновлено в 01:05
Экономика
Казанский молочный комбинат открылся после модернизации
В открытии Казанского молочного комбината (агрохолдинг «КОМОС ГРУПП») принял участие Президент РТ Русатм Минниханов, сообщает Татар-информ.
Обновлено в 03:28
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Космос
Астрономы получили доказательства миграции астероидов
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Воронежской области
Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:28
Транспорт
Росавтодор разработает ГОСТ на обслуживание светофоров
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в этом году начнет разрабатывать единый государственный стандарт (ГОСТ) по обслуживанию и ремонту светофоров, пишет газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания комитета по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги".
Обновлено вчера в 20:48
Футбол
«МЮ» согласовал контракт с игроком «Спортинга»
Контракт Фернандеша рассчитан до середины 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.
Обновлено в 03:40
Культура
Хью Джекман продавал кофе с грузовика
Австралийский актёр организовал акцию, а рамках которой лично продавал напиток с грузовика в Бостоне.
Обновлено в 03:48