Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета 10:28
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено в 20:47
Теннис
Медведев вышел во второй круг «Уимблдона»
Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку во второй круг турнира Большого шлема "Уимблдон".
Обновлено в 13:10
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено в 18:16
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12-ти
Число жертв в районах, где введен режим ЧС, выросло до 12-ти человек, еще 9 числятся пропавшими без вести, - рассказал вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 12:01
Футбол
Игроку сборной Колумбии и его жене поступили угрозы за незабитый пенальти на Кубке Америки
На прошлой недели сборная Колумбии покинула турнир, проиграв Чили серию послематчевых пенальти — 5:4. Тесильо — единственный, кто не реализовал свою попытку.
Обновлено в 19:47
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Экономика
Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд
Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено в 17:01
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Транспорт
Цвета жизни: в России появится ГОСТ на светофоры
В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Обновлено в 17:01
Здоровье
В Ростовской области 37 человек заболели Крымской лихорадкой
На 28 июня на территории Дона зарегистрировано 37 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и один - иксодовым клещевым боррелиозом.
Обновлено в 09:19
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту
Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Энергетика
Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска
Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
«Армату» в США назвали неконкурентоспособной
Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены.
Обновлено в 21:33
Экономика
Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд
Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.
Обновлено в 12:03
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Оскар Кучера посетовал на испорченный в Майами отпуск
Обновлено в 10:55
Политика
Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом
Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 13:19
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Политика
Медведев: народ не доверяет «Единой России»
Партия «Единая Россия» испытывает дефицит доверия граждан, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 июля в своей статье, опубликованной на сайте «Известий».
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили три израильских ракеты в небе над Дамаском
Самым сильным был первый взрыв, передает РИА Новости. Позже государственное телевидение Сирии сообщило о перехвате трех израильских ракет.
Обновлено вчера в 18:56
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Кино
Netflix показал будущих героев «Ведьмака»
Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57